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24 Канал Новини України Грози та дощі, місцями спека до +27: прогноз погоди на 15 червня
14 червня, 17:06
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Грози та дощі, місцями спека до +27: прогноз погоди на 15 червня

Маргарита Волошина

Погода в Україні у неділю, 15 червня, буде хмарною з проясненнями. Синоптики повідомляють про можливі дощі та рози у частині областей.

Водночас температура буде місцями теплою. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

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Якою буде погода в Україні

В Україні синоптики прогнозують невеликі, вдень на сході, південному сході країни помірні короткочасні дощі, також місцями можливі грози. Водночас на території західних областей опадів не прогнозують.

Вітер рухатиметься у північно-західному напрямку зі швидкістю від 7 до 12 метрів за секунду. Температура вночі коливатиметься від 9 до 14 градусів тепла, вдень очікується від 19 до 24 градусів тепла.

На південному заході України синоптики прогнозують до 27 градусів тепла. У Карпатах вночі, за даними Укргідрометцентру, буде від 4 до 9 градусів тепла, а вдень показники коливатимуться від 15 до 20 градусів тепла.

Яка буде температура у великих містах

  • Київ +20...+22;
  • Ужгород +24...+26;
  • Львів +22...+24;
  • Івано-Франківськ +22...+24;
  • Тернопіль +21...+23;
  • Чернівці +21...+23;
  • Хмельницький +21...+23;
  • Луцьк +21...+23;
  • Рівне +21...+23;
  • Житомир +21...+23;
  • Вінниця +22...+24;
  • Одеса +22...+24;
  • Миколаїв +22...+24;
  • Херсон +21...+23;
  • Сімферополь +19...+21;
  • Кропивницький +21...+23;
  • Черкаси +21...+23;
  • Чернігів +20...+22;
  • Суми +19...+21;
  • Полтава +20...+22;
  • Дніпро +22...+24;
  • Запоріжжя +21...+23;
  • Донецьк +18...+20;
  • Луганськ +18...+20;
  • Харків +18...+20.


Погода в Україні на 15 червня / Карта Укргідрометцентру
 