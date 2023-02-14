Найтепліше буде на Заході: прогноз погоди в Україні на 15 лютого

Погода в Україні у середу, 15 лютого, обіцяє неістотні опади у кожній області держави. Однак сніжитиме лише на Сході та Південному Сході України, зокрема, у Криму.

Також найтепліше у цей день буде на Заході України. І рухаючись на Схід, температура повітря буде дедалі холоднішою.

До теми В Україні зміцніють морози: яку найнижчу температуру прогнозують найближчим часом

Прогноз погоди на 15 лютого від Укргідрометцентру

Так, у західних областях українцям обіцяють вдень тепло до +6, при цьому стовпчики термометра не падатимуть нижче 0. Натомість на Сході подекуди спостерігатимуться на термометрах -2, а максимально повітря прогріється до +2.

Щодо Півночі, то українців там очікує хмарний день з проясненнями та показники термометра до +2. На Півдні ж, де зазвичай спостерігається найтепліша погода, 15 лютого подекуди йтиме невеликий мокрий сніг, а температура коливатиметься в межах від -1 до +5.

Погода у містах України 15 лютого

Київ – 0...+2

Ужгород – +4...+6

Львів – +4...+6

Івано-Франківськ – +3...+5

Тернопіль – +3...+5

Чернівці – +4...+6

Хмельницький – +3...+5

Луцьк – +4...+6

Рівне – +4...+6

Житомир – +2...+4

Вінниця – +2...+4

Одеса – +3...+5

Миколаїв – +2...+4

Херсон – +1...+3

Сімферополь – +1...+3

Кропивницький – +1...+3

Черкаси – +1...+3

Чернігів – 0...+2

Суми – 0...+2

Полтава – 0...+2

Дніпро – 0...+2

Запоріжжя – 0...+2

Донецьк – -2...0

Луганськ – -2...0

Харків – -1...+1



Погода в Україні 15 лютого / Дані Укргідрометцентр