Найтепліше буде на Заході: прогноз погоди в Україні на 15 лютого
Джерело:Укргідрометцентр
Погода в Україні у середу, 15 лютого, обіцяє неістотні опади у кожній області держави. Однак сніжитиме лише на Сході та Південному Сході України, зокрема, у Криму.
Також найтепліше у цей день буде на Заході України. І рухаючись на Схід, температура повітря буде дедалі холоднішою.
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Прогноз погоди на 15 лютого від Укргідрометцентру
Так, у західних областях українцям обіцяють вдень тепло до +6, при цьому стовпчики термометра не падатимуть нижче 0. Натомість на Сході подекуди спостерігатимуться на термометрах -2, а максимально повітря прогріється до +2.
Щодо Півночі, то українців там очікує хмарний день з проясненнями та показники термометра до +2. На Півдні ж, де зазвичай спостерігається найтепліша погода, 15 лютого подекуди йтиме невеликий мокрий сніг, а температура коливатиметься в межах від -1 до +5.
Погода у містах України 15 лютого
- Київ – 0...+2
- Ужгород – +4...+6
- Львів – +4...+6
- Івано-Франківськ – +3...+5
- Тернопіль – +3...+5
- Чернівці – +4...+6
- Хмельницький – +3...+5
- Луцьк – +4...+6
- Рівне – +4...+6
- Житомир – +2...+4
- Вінниця – +2...+4
- Одеса – +3...+5
- Миколаїв – +2...+4
- Херсон – +1...+3
- Сімферополь – +1...+3
- Кропивницький – +1...+3
- Черкаси – +1...+3
- Чернігів – 0...+2
- Суми – 0...+2
- Полтава – 0...+2
- Дніпро – 0...+2
- Запоріжжя – 0...+2
- Донецьк – -2...0
- Луганськ – -2...0
- Харків – -1...+1
Погода в Україні 15 лютого / Дані Укргідрометцентр