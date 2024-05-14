Хмарно, місцями дощі з грозами й нічні заморозки: прогноз погоди в Україні на 15 травня

14 травня 2024, 15:50
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Джерело:

Укргідрометцентр

Погода в Україні у середу, 15 травня, й далі буде прохолодною, з мінливою хмарністю та короткочасними дощами. Ба більше, в деяких областях вночі прогнозують заморозки на поверхні ґрунту.

Короткочасні дощі також можуть супроводжуватися грозами. Втім, не варто засмучуватися, адже в деяких регіонах стовпчики термометрів дещо піднімуться вверх. 

До теми Коли й у яких областях цього тижня ще будуть заморозки

Якою буде погода в Україні

У середу, 15 травня, погода знову буде хмарною на більшості територій України. У південно-східній частині країни (Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій та Луганській областях) синоптики прогнозують короткочасні дощі, місцями – грози. На решті території без опадів.

Уночі знову можливі заморозки на поверхні ґрунту. Як прогнозують синоптики, стовпчики термометрів в західних і північних областях опустять до 0...+5 градусів. Через це в низці областей оголосили І рівень небезпечності.


Області, у яких вночі можливі заморозки / Карта Укргідрометцентру

На решті територій України вночі стовпчики термометрів опустяться до +4...+9 градусів. Вдень в більшості областях прогнозують від +11 до +16 градусів. Тепліше буде на Закарпатті – там стовпчики термометрів покажуть до +21 градуса.

У більшості західних, центральних, східних, Київській та Одеській областях у середу, 15 травня, також прогнозують пожежну небезпеку.


Пожежна небезпека 15 травня / Карта Укргідрометцентру

У середу, 15 травня, сильного вітру не прогнозують. За словами синоптиків, вітер буде переважно північно-східний, від 5 до 10 метрів за секунду.

Погода в Києві

У Києві та області вночі та вдень опадів не прогнозують, але спостерігатиметься мінлива хмарність. Уночі на Київщині стовпчики термометрів опустять до +1...+6 градусів, а вдень підіймуться до +11...+16 градусів. Вночі 15 травня в Київській області на поверхні ґрунту також можливі заморозки від 0 до +5 градусів. 

У самому Києві вночі буде тепліше – +4...+6 градусів, а вдень – до +15 градусів.

Якою буде погода в обласних центрах

  • Київ – +14...+16,
  • Ужгород – +17...+20,
  • Львів – +15...+17,
  • Івано-Франківськ – +15...+17,
  • Тернопіль – +14...+16,
  • Чернівці – +15...+17,
  • Хмельницький – +14...+16,
  • Луцьк – +14...+16,
  • Рівне – +14...+16,
  • Житомир – +13...+15,
  • Вінниця – +14...+16,
  • Одеса – +16...+18,
  • Миколаїв – +15...+17,
  • Херсон – +14...+16,
  • Сімферополь – +14...+16,
  • Кропивницький – +14...+16,
  • Черкаси – +14...+16,
  • Чернігів – +12...+14,
  • Суми – +13...+15,
  • Полтава – +13...+15,
  • Дніпро – +14...+16,
  • Запоріжжя – +13...+15,
  • Донецьк – +12...+14,
  • Луганськ – +14...+16,
  • Харків – +13...+15.


Погода в Україні 15 травня / Карта Укргідрометцентру

Автор: Анжеліка Байбак