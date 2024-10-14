Похолодання, у низці областей незначні дощі: прогноз погоди в Україні на 15 жовтня
Джерело:Укргідрометцентр
Прогноз погоди в Україні на вівторок, 15 жовтня, продовжуватиме приносити похолодання в усі області нашої держави. У низці областей також очікують незначні дощі.
Про це повідомляє Укргідрометцентр. Тому, йдучи надвір, варто не забути взяти з собою парасольку, а також тепло вдягнутися.
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Якою буде погода в Україні 15 жовтня
Синоптики з Укргідрометцентру розповіли, що 15 жовтня по всій Україні буде хмарно з проясненнями. Водночас у північних, вдень і в західних, східних та Вінницькій областях можливий невеликий дощ. На решті території буде без істотних опадів.
Температура вночі становитиме від +3 до +8 градусів, а вдень від +7 до +12 градусів, на півдні та у східних областях від +12 до +17 градусів.
На високогір'ї Карпат також метеорологи прогнозують невеликий мокрий сніг. Там температура вночі та вдень може опуститися до близько 0 градусів.
У Київській області та Києві очікують хмарність з проясненнями та невеликий дощ. Стовпчики термометра вночі коливатимуться від +3 до +8 градусів, а вдень від +7 до +12 градусів. У Києві вночі температура може коливатися від +6 до +8 градусів, а вдень – від +10 до +12.
Вітер по всій Україні буде західний з переходом на північний. Його швидкість може становити від 5 до 10 метрів на секунду.
Температура в обласних центрах України
Київ – +10...+12
Ужгород – +10...+12
Львів – +9...+11
Івано-Франківськ – +9...+11
Тернопіль – +9..+11
Чернівці – +9...+11
Хмельницький – +9…+11
Луцьк – +9...+11
Рівне – +9...+11
Житомир – +9...+11
Вінниця – +11...+13
Одеса – +14...+16
Миколаїв – +14...+16
Херсон – +15...+17
Сімферополь – +16...+18
Кропивницький – +10...+12
Черкаси – +11...+13
Чернігів – +10...+12
Суми – +10...+12
Полтава – +12...+14
Дніпро – +12...+14
Запоріжжя – +14...+16
Донецьк – +12...+14
Луганськ – +13...+15
Харків – +14...+16
Прогноз погоди в Україні 15 жовтня / Карта Укргідрометцентру