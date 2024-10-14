Похолодання, у низці областей незначні дощі: прогноз погоди в Україні на 15 жовтня

Прогноз погоди в Україні на вівторок, 15 жовтня, продовжуватиме приносити похолодання в усі області нашої держави. У низці областей також очікують незначні дощі.

Про це повідомляє Укргідрометцентр. Тому, йдучи надвір, варто не забути взяти з собою парасольку, а також тепло вдягнутися.

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Якою буде погода в Україні 15 жовтня

Синоптики з Укргідрометцентру розповіли, що 15 жовтня по всій Україні буде хмарно з проясненнями. Водночас у північних, вдень і в західних, східних та Вінницькій областях можливий невеликий дощ. На решті території буде без істотних опадів.

Температура вночі становитиме від +3 до +8 градусів, а вдень від +7 до +12 градусів, на півдні та у східних областях від +12 до +17 градусів.

На високогір'ї Карпат також метеорологи прогнозують невеликий мокрий сніг. Там температура вночі та вдень може опуститися до близько 0 градусів.

У Київській області та Києві очікують хмарність з проясненнями та невеликий дощ. Стовпчики термометра вночі коливатимуться від +3 до +8 градусів, а вдень від +7 до +12 градусів. У Києві вночі температура може коливатися від +6 до +8 градусів, а вдень – від +10 до +12.

Вітер по всій Україні буде західний з переходом на північний. Його швидкість може становити від 5 до 10 метрів на секунду.

Температура в обласних центрах України

Київ – +10...+12

Ужгород – +10...+12

Львів – +9...+11

Івано-Франківськ – +9...+11

Тернопіль – +9..+11

Чернівці – +9...+11

Хмельницький – +9…+11

Луцьк – +9...+11

Рівне – +9...+11

Житомир – +9...+11

Вінниця – +11...+13

Одеса – +14...+16

Миколаїв – +14...+16

Херсон – +15...+17

Сімферополь – +16...+18

Кропивницький – +10...+12

Черкаси – +11...+13

Чернігів – +10...+12

Суми – +10...+12

Полтава – +12...+14

Дніпро – +12...+14

Запоріжжя – +14...+16

Донецьк – +12...+14

Луганськ – +13...+15

Харків – +14...+16



Прогноз погоди в Україні 15 жовтня / Карта Укргідрометцентру