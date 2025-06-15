  • Київ +23...+25;
  • Ужгород +25...+27;
  • Львів +24...+26;
  • Івано-Франківськ +24...+26;
  • Тернопіль +24...+26;
  • Чернівці +25...+27;
  • Хмельницький +24...+26;
  • Луцьк +24...+26;
  • Рівне +23...+25;
  • Житомир +23...+25;
  • Вінниця +24...+26;
  • Одеса +25...+27;
  • Миколаїв +24...+26;
  • Херсон+23...+25;
  • Сімферополь +22...+24;
  • Кропивницький +22...+24;
  • Черкаси +23...+25;
  • Чернігів +23...+25;
  • Суми +21...+23;
  • Полтава +21...+23;
  • Дніпро +21...+23;
  • Запоріжжя +22...+24;
  • Донецьк +20...+22;
  • Луганськ +20...+22;
  • Харків +21...+23.