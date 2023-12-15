Північ України накриє мокрий сніг: прогноз погоди на 16 грудня

Прогноз погоди в Україні в суботу, 16 грудня, буде мінливим в залежності від регіону нашої держави. У північних областях України очікуються опади у вигляді мокрого снігу.

Тому жителям цього регіону варто не забути взяти з собою парасольку та тепло одягнутися. Водночас на решті території країни істотних опадів не очікується.

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Якою буде погода в Україні 16 грудня

В Україні 16 грудня на більшості території синоптики прогнозують мінімальні опади. Так, погодні умови характеризуватимуться мінливою хмарністю, місцями з проясненнями. Зазначимо, що цього дня значних поривів вітру не очікується, а його швидкість сягатиме в діапазоні від 5 до 10 метрів за секунду.

На Заході України можливі місцями короткочасні опади. Проте протягом дня все ж світитиме сонце, хоча його деінде можуть затуляти хмари. Найвищою температура цього дня буде на Закарпатті та Волині, де очікується від +1 до +3 градусів тепла.

У північних областях очікуються невеликі опади у вигляді мокрого снігу з дощем. Найхолодніше цього разу буде в Сумській області, де ртутний стовпчик термометра може опуститися до -3 градусів.

Більш лагідною погода буде у центральних і південних областях України. Там також не прогнозують опади, хоча хмари на небі все ж будуть. Традиційно найтепліше буде у Криму, де температура підніметься до +4 градусів тепла.

Водночас холоди цього разу завітають на Схід України. Попри відсутність опадів, температура там опуститься до -4 градусів. Тому перш ніж виходити на вулицю подбайте про те, що взяли з собою теплий шарф, шапочку та рукавички.

Температура в обласних центрах України

Київ – -1...+1

Ужгород – +1...+3

Львів – 0...+2

Івано-Франківськ – 0...+2

Тернопіль – 0..+2

Чернівці – 0...+2

Хмельницький – -1…+1

Луцьк – +1...+3

Рівне – -1...+1

Житомир – -1...+1

Вінниця – -1...+1

Одеса – 0...+2

Миколаїв – 0...+2

Херсон – 0...+2

Сімферополь – +2...+4

Кропивницький – -1...+1

Черкаси – -1...+1

Чернігів – 0...-2

Суми – -3...-1

Полтава – -3...-1

Дніпро – -1...+1

Запоріжжя – -1...+1

Донецьк – -3...-1

Луганськ – -4...-2

Харків – -3...-1



Прогноз погоди в Україні 16 грудня / Карта Укргідрометцентру