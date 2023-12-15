Північ України накриє мокрий сніг: прогноз погоди на 16 грудня
Джерело:Укргідрометцентр
Прогноз погоди в Україні в суботу, 16 грудня, буде мінливим в залежності від регіону нашої держави. У північних областях України очікуються опади у вигляді мокрого снігу.
Тому жителям цього регіону варто не забути взяти з собою парасольку та тепло одягнутися. Водночас на решті території країни істотних опадів не очікується.
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Якою буде погода в Україні 16 грудня
В Україні 16 грудня на більшості території синоптики прогнозують мінімальні опади. Так, погодні умови характеризуватимуться мінливою хмарністю, місцями з проясненнями. Зазначимо, що цього дня значних поривів вітру не очікується, а його швидкість сягатиме в діапазоні від 5 до 10 метрів за секунду.
На Заході України можливі місцями короткочасні опади. Проте протягом дня все ж світитиме сонце, хоча його деінде можуть затуляти хмари. Найвищою температура цього дня буде на Закарпатті та Волині, де очікується від +1 до +3 градусів тепла.
У північних областях очікуються невеликі опади у вигляді мокрого снігу з дощем. Найхолодніше цього разу буде в Сумській області, де ртутний стовпчик термометра може опуститися до -3 градусів.
Більш лагідною погода буде у центральних і південних областях України. Там також не прогнозують опади, хоча хмари на небі все ж будуть. Традиційно найтепліше буде у Криму, де температура підніметься до +4 градусів тепла.
Водночас холоди цього разу завітають на Схід України. Попри відсутність опадів, температура там опуститься до -4 градусів. Тому перш ніж виходити на вулицю подбайте про те, що взяли з собою теплий шарф, шапочку та рукавички.
Температура в обласних центрах України
Київ – -1...+1
Ужгород – +1...+3
Львів – 0...+2
Івано-Франківськ – 0...+2
Тернопіль – 0..+2
Чернівці – 0...+2
Хмельницький – -1…+1
Луцьк – +1...+3
Рівне – -1...+1
Житомир – -1...+1
Вінниця – -1...+1
Одеса – 0...+2
Миколаїв – 0...+2
Херсон – 0...+2
Сімферополь – +2...+4
Кропивницький – -1...+1
Черкаси – -1...+1
Чернігів – 0...-2
Суми – -3...-1
Полтава – -3...-1
Дніпро – -1...+1
Запоріжжя – -1...+1
Донецьк – -3...-1
Луганськ – -4...-2
Харків – -3...-1
Прогноз погоди в Україні 16 грудня / Карта Укргідрометцентру