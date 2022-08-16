Дощі падатимуть в кожному регіоні: прогноз погоди в Україні на 16 серпня
Джерело:Укргідрометцентр
Погода в Україні у вівторок, 16 серпня, буде з дощами та грозами. Волога повітряна маса переважатиме на всій території.
Дощі накриватимуть Україну смугами. Ймовірно, що цілком сухо й сонячно не буде в жодному регіоні.
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Погіршення погоди в Україні
Укргідрометцентр прогнозує, що помірні короткочасні дощі з грозами випадуть вночі у Запорізькій та Дніпропетровській областях. Удень опадів варто чекати на Прикарпатті, у більшості центральних областей. Сильний дощ випаде місцями на Житомирщині та Київщині.
Також уночі в більшості західних та північних областей буде місцями невеликий дощ. Вітер змінних напрямків, 5 – 10 метрів за секунду.
Температура повітря вночі сягатиме +16...+21 градус, вдень +23...+28 градусів. У східних та південно-східних областях вночі буде +21...+26 градусів, вдень – +29...+34 градуси.
Якої погоди чекати в Києві
У столиці вночі буде близько 20 градусів. Удень повітря прогріється до +24...+26 градусів тепла.
Буде хмарно з проясненнями.
Вночі місцями невеликі дощі, вдень помірні. Подекуди буде сильний дощ.
Погода в містах України 16 серпня від Укргідрометцентру
Ужгород – +27...+29
Львів – +24...+26
Івано-Франківськ – +25...+27
Тернопіль – +24...+26
Чернівці – +25...+27
Хмельницький – +24...+26
Луцьк – +25...+27
Рівне – +25...+27
Житомир – +25...+27
Вінниця – +25...+27
Одеса – +25...+27
Миколаїв – +26...+28
Херсон – +30...+32
Сімферополь – +27...+29
Кропивницький – +25...+27
Черкаси – +23...+25
Чернігів – +25...+27
Суми – +25...+27
Полтава – +24...+26
Дніпро – +27...+29
Запоріжжя – +30...+32
Донецьк – +31...+33
Луганськ – +32...+34
Харків – +30...+32
Київ – +24...+26
Погода в Україні 16 серпня / Карта Укргідрометцентру