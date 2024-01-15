Сніг, дощі та ожеледиця: прогноз погоди в Україні на 16 січня
Джерело:Укргідрометцентр
Погода в Україні у вівторок, 16 січня, буде хмарною. Синоптики попередили, що подекуди вода з річок може затопити дороги та сільськогосподарські угіддя й господарські споруди.
У різних регіонах країни прогнозують дощ, мокрий сніг, ожеледицю. Вітер переважно північно-західний, 7 – 12 метрів за секунду, у західних та східних областях – місцями пориви до 15 – 20 метрів за секунду.
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Якою буде погода в регіонах України
На Півдні, а також в Донецькій та Луганській областях вдень дощ, вночі – з мокрим снігом. Температура вночі від 3 градусів тепла до морозу, вдень 2 – 7 градуси тепла.
У Центрі України, у Харківській, Сумській областях сніг, вдень – з дощем. У регіонах прогнозують ожеледь, налипання мокрого снігу. Температура повітря вночі та вдень там сягатиме від 3 градусів морозу до 2 тепла.
На решті території місцями невеликий сніг, температура 3 – 8 градусів морозу, вдень 0 – 5. На дорогах ожеледиця,
– розповіли синоптики.
За їхніми прогнозами, в Карпатах сніжитиме, температура вночі та вдень сягатиме 5 – 10 градусів морозу.
У Київській області хмарно, місцями невеликий сніг, на дорогах ожеледиця. Вітер переважно північно-західний, до 7 – 12 метрів за секунду.
Вночі буде 3 – 8 градусів морозу, вдень – 0 – 5 градусів. У Києві вночі 3 – 5 градусів морозу, вдень 1 – 3.
Ба більше, синоптики попередили, що на річках та водосховищах країни (крім української частини річки Дунай) очікується утримання та посилення льодових явищ у вигляді заберегів, шугоходу до встановлення льодоставу. Можливе формування зажорiв льоду з різким коливанням рівня води в річках.
Так, протягом 15 – 18 січня через мороз продовжуватиме утворюватись лід, а також зажори (скупчення в руслі річки мас шуги або/ чи донного льоду). Прогнозують:
- різке коливання рівня води на Верхньому Дніпрі, пригирловій ділянці Прип'яті (зона ЧАЕС) та Десні (Київська, Чернігівська, Сумська області) з можливим подальшим затопленням заплави Десни біля міста Новгород-Сіверський і села Морівськ та повільним зменшенням затоплення заплави та переливу дороги на притоці Десни річки Снов (1 рівень небезпеки, тобто жовтий);
- на Верхньому Дніпрі (в межах країни) – збереження вода на заплаві, можливе перевищення небезпечних відміток і як наслідок – порушення руху транспорту в Чернігівському районі Чернігівської області (2 рівень небезпеки, тобто помаранчевий).
На річці Прип'ять 16 – 18 січня у створі гідрологічного поста Рiчиця зросте рівень води з добовою інтенсивністю 1 – 6 сантиметрів. Прогнозують:
- збільшення шару води на заплаві та площ затоплення сільськогосподарських угідь, господарських споруд в прирічкових населених пунктах Ковельського району Волинської області (1 рівень небезпеки, тобто жовтий).
Через спустошення Каховського водосховища та входження Дніпра в старе природне русло, будуть рівні води значно нижчі за відмітки водозаборів у Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях (там буде 4 рівень небезпеки, тобто коричневий).
Попередження про небезпечні гідрологічні явища на 16 січня 2024 року
Якою буде погода в містах України
Київ – -3...-1
Ужгород – -1...+1
Львів – -4...-2
Івано-Франківськ – 0...-2
Тернопіль – -4..-2
Чернівці – 0...-2
Хмельницький – -4…-2
Луцьк – -4...-2
Рівне – -4...-2
Житомир – -3...-1
Вінниця – 0...+2
Одеса – +4...+6
Миколаїв – +2...+4
Херсон – +4...+6
Сімферополь – +7...+9
Кропивницький – -1...+1
Черкаси – 0...+2
Чернігів – -3...-1
Суми – -3...-1
Полтава – -1...+1
Дніпро – 0...+2
Запоріжжя – +4...+6
Донецьк – +2...+4
Луганськ – +2...+4
Харків – -1...+1