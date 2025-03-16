Дощ, мокрий сніг та ожеледиця: прогноз погоди на 17 березня
- 17 березня в Україні очікується хмарна погода з проясненнями, місцями можливий дощ і мокрий сніг, а також ожеледиця на дорогах.
- У південній та східній частинах можливий невеликий дощ вночі, вдень мокрий сніг у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях.
- Вітер переважно північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с, місцями пориви до 15-20 м/с.
Погода в Україні в понеділок, 17 березня, буде хмарною з проясненнями. У деяких регіонах можливий невеликий дощ, мокрий сніг, а також ожеледиця на дорогах.
У частині областей стовпчики термометра опустяться нижче нуля. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
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Якою буде погода в Україні
Синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Уночі в південній частині України та східних областях можливий невеликий дощ. Натомість вдень у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях місцями випаде мокрий сніг. На решті території понеділок мине без опадів.
Окрім цього, на дорогах у західних областях можлива ожеледиця. Вітер впродовж дня переважно буде північно-західний зі швидкістю 7 – 12 метрів за секунду. Водночас у західних, вдень і в північних областях місцями можливі пориви зі швидкістю до 15 – 20 метрів за секунду.
Температура повітря вночі у західних, північних, Вінницькій, Черкаській та Полтавській областях коливатиметься від -3 до -8 градусів морозу, вдень – від -1 градусу морозу до +4 градусів тепла.
Однак, на південному сході вдень буде від +8 до +13 градусів тепла. На решті території України вночі та вдень стовпчики термометрів показуватимуть від +2 до +7 градусів тепла.
Якою буде погода в обласних центрах
- Київ +1…+3;
- Ужгород +4…+6;
- Львів +1…+3;
- Івано-Франківськ +1…+3;
- Тернопіль +1…+3;
- Чернівці +3…+5;
- Хмельницький +2…+4;
- Луцьк +1…+3;
- Рівне +1…+3;
- Житомир +1…+3;
- Вінниця +1…+3;
- Одеса +6…+8;
- Миколаїв +7…+9;
- Херсон +10…+12;
- Сімферополь +11…+13;
- Кропивницький +4…+6;
- Черкаси +1…+3;
- Чернігів +1…+3;
- Суми +1…+3;
- Полтава +3…+5;
- Дніпро +5…+7;
- Запоріжжя +10…+12;
- Донецьк +7…+9;
- Луганськ +6…+8;
- Харків +4…+6.
Прогноз погоди в Україні на 17 березня / Скриншот карти Укргідрометцентру