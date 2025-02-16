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24 Канал Новини України Морози до -15, сніг та ожеледиця на дорогах: прогноз погоди на 17 лютого
16 лютого, 14:41
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Морози до -15, сніг та ожеледиця на дорогах: прогноз погоди на 17 лютого

Надія Батюк
Основні тези
  • Погода в Україні 17 лютого буде хмарною з проясненнями, можливий невеликий сніг та ожеледиця на дорогах у деяких регіонах.
  • Температура повітря вночі коливатиметься від -10 до -15 градусів, вдень від -2 до -7 градусів, у південній частині та Закарпатті вночі від -6 до -11 градусів, вдень близько 0.
  • Очікується вітер змінних напрямків зі швидкістю 3 – 8 метрів за секунду.

Погода в Україні в понеділок, 17 лютого, буде хмарною з проясненнями. У деяких регіонах можливий невеликий сніг та ожеледиця на дорогах.

У більшості областей стовпчики термометра опустяться нижче нуля. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Якою буде погода в Україні

Вночі у північних, а вдень у більшості центральних та східних областей можливий невеликий сніг. На решті територій синоптики не прогнозують опадів. Окрім цього, можлива ожеледиця на дорогах.

Впродовж дня буде вітер змінних напрямків зі швидкістю 3 – 8 метрів за секунду. Температура повітря вночі коливатиметься від -10 до -15 градусів морозу, у Карпатах, на сході країни, Сумщині та Чернігівщині – до -18 градусів морозу. Тоді як вдень стовпчики термометрів показуватимуть від -2 до -7 градусів морозу.

У південній частині країни та на Закарпатті вночі буде від -6 до -11 градусів морозу, а вдень – близько 0.

Якою буде погода в обласних центрах

  • Київ -6...-4
  • Ужгород -1...+1
  • Львів -3...-1
  • Івано-Франківськ -4...-2
  • Тернопіль -3...-1
  • Чернівці -4...-2
  • Хмельницький -3...-1
  • Луцьк -4...-2
  • Рівне -4...-2
  • Житомир -4...-2
  • Вінниця -3...-1
  • Одеса -1...+1
  • Миколаїв -1...+1
  • Херсон -1...+1
  • Сімферополь -1...+1
  • Кропивницький -3...-1
  • Черкаси -4...-2
  • Чернігів -6...-4
  • Суми -6...-4
  • Полтава -5...-3
  • Дніпро -3...-1
  • Запоріжжя 0...-2
  • Донецьк -6...-4
  • Луганськ -7...-5
  • Харків -6...-4


Прогноз погоди на 17 лютого / Скриншот карти Укргідрометцентру