Морози до -15, сніг та ожеледиця на дорогах: прогноз погоди на 17 лютого

Погода в Україні в понеділок, 17 лютого, буде хмарною з проясненнями. У деяких регіонах можливий невеликий сніг та ожеледиця на дорогах.

У більшості областей стовпчики термометра опустяться нижче нуля. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Якою буде погода в Україні

Вночі у північних, а вдень у більшості центральних та східних областей можливий невеликий сніг. На решті територій синоптики не прогнозують опадів. Окрім цього, можлива ожеледиця на дорогах.

Впродовж дня буде вітер змінних напрямків зі швидкістю 3 – 8 метрів за секунду. Температура повітря вночі коливатиметься від -10 до -15 градусів морозу, у Карпатах, на сході країни, Сумщині та Чернігівщині – до -18 градусів морозу. Тоді як вдень стовпчики термометрів показуватимуть від -2 до -7 градусів морозу.

У південній частині країни та на Закарпатті вночі буде від -6 до -11 градусів морозу, а вдень – близько 0.

Якою буде погода в обласних центрах

Київ -6...-4

Ужгород -1...+1

Львів -3...-1

Івано-Франківськ -4...-2

Тернопіль -3...-1

Чернівці -4...-2

Хмельницький -3...-1

Луцьк -4...-2

Рівне -4...-2

Житомир -4...-2

Вінниця -3...-1

Одеса -1...+1

Миколаїв -1...+1

Херсон -1...+1

Сімферополь -1...+1

Кропивницький -3...-1

Черкаси -4...-2

Чернігів -6...-4

Суми -6...-4

Полтава -5...-3

Дніпро -3...-1

Запоріжжя 0...-2

Донецьк -6...-4

Луганськ -7...-5

Харків -6...-4



Прогноз погоди на 17 лютого / Скриншот карти Укргідрометцентру