Морози до -15, сніг та ожеледиця на дорогах: прогноз погоди на 17 лютого
- Погода в Україні 17 лютого буде хмарною з проясненнями, можливий невеликий сніг та ожеледиця на дорогах у деяких регіонах.
- Температура повітря вночі коливатиметься від -10 до -15 градусів, вдень від -2 до -7 градусів, у південній частині та Закарпатті вночі від -6 до -11 градусів, вдень близько 0.
- Очікується вітер змінних напрямків зі швидкістю 3 – 8 метрів за секунду.
Погода в Україні в понеділок, 17 лютого, буде хмарною з проясненнями. У деяких регіонах можливий невеликий сніг та ожеледиця на дорогах.
У більшості областей стовпчики термометра опустяться нижче нуля. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
Дивіться також Як довго буде сніг і мороз до -20 градусів: чи чекати різкого потепління
Якою буде погода в Україні
Вночі у північних, а вдень у більшості центральних та східних областей можливий невеликий сніг. На решті територій синоптики не прогнозують опадів. Окрім цього, можлива ожеледиця на дорогах.
Впродовж дня буде вітер змінних напрямків зі швидкістю 3 – 8 метрів за секунду. Температура повітря вночі коливатиметься від -10 до -15 градусів морозу, у Карпатах, на сході країни, Сумщині та Чернігівщині – до -18 градусів морозу. Тоді як вдень стовпчики термометрів показуватимуть від -2 до -7 градусів морозу.
У південній частині країни та на Закарпатті вночі буде від -6 до -11 градусів морозу, а вдень – близько 0.
Якою буде погода в обласних центрах
- Київ -6...-4
- Ужгород -1...+1
- Львів -3...-1
- Івано-Франківськ -4...-2
- Тернопіль -3...-1
- Чернівці -4...-2
- Хмельницький -3...-1
- Луцьк -4...-2
- Рівне -4...-2
- Житомир -4...-2
- Вінниця -3...-1
- Одеса -1...+1
- Миколаїв -1...+1
- Херсон -1...+1
- Сімферополь -1...+1
- Кропивницький -3...-1
- Черкаси -4...-2
- Чернігів -6...-4
- Суми -6...-4
- Полтава -5...-3
- Дніпро -3...-1
- Запоріжжя 0...-2
- Донецьк -6...-4
- Луганськ -7...-5
- Харків -6...-4
Прогноз погоди на 17 лютого / Скриншот карти Укргідрометцентру