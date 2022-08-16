Грози "накриють" всю Україну: прогноз погоди в Україні на 17 серпня

Погода в Україні у середу, 17 серпня, буде спекотною та грозовою. Опади не оминуть жодної області України.

Найспекотніше буде на Сході. Там температура повітря прогріється до +31...+33. Середня денна температура становитиме +25...+27 градусів.

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Найбільшою прохолодою зможуть насолодитися жителі Прикарпаття. Там прогнозують лише +21...+23 градуси тепла.

Якою буде погода у Києві

У Києві обіцяють +25...+27 градусів. Українську столицю грози також не оминуть. Людям рекомендують не виходити з дому без парасольки, аби грози не зруйнували плани.

Погода в містах України 17 серпня

Ужгород – +28...+30

Львів – +25...+27

Івано-Франківськ – +21...+23

Тернопіль – +23...+25

Чернівці – +24...+26

Хмельницький – +23...+25

Луцьк – +24...+26

Рівне – +24...+26

Житомир – +24...+26

Вінниця – +22...+24

Одеса – +27...+29

Миколаїв – +26...+28

Херсон – +27...+29

Сімферополь – +27...+29

Кропивницький – +25...+27

Черкаси – +25...+27

Чернігів – +25...+27

Суми – +26...+28

Полтава – +25...+27

Дніпро – +27...+29

Запоріжжя – +28...+30

Донецьк – +29...+31

Луганськ – +31...+33

Харків – +29...+31

Київ – +25...+27



Погода в Україні 17 серпня / Карта Укргідрометцентр