У низці областей дощ і мокрий сніг, на дорогах ожеледиця: погода в Україні на 17 січня

Прогноз погоди в Україні на п'ятницю, 17 січня, обіцяє принести хмарність по всій території нашої держави. У низці областей очікують дощі та мокрий сніг.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Якою буде погода в Україні 17 січня

Синоптики зазначили, що в Україні, крім заходу та південного заходу, очікується невеликий дощ та мокрий сніг.

На дорогах країни, крім півдня, місцями ожеледиця. В більшості західних областей вночі та вранці місцями туман.

Також синоптики прогнозують, що протягом дня буде дути північно-західний вітер зі швидкістю від 7 до 12 метрів на секунду.

Температура протягом дня коливатиметься від -1 до +4 градусів. Водночас вночі на Закарпатті та в Карпатах температура може опуститися до -2 – -7 градусів, тоді як денні максимуми на Прикарпатті, Одещині та в Криму можуть сягнути – +2 – +7 градусів.

На Київщині також очікується мокрий сніг та невеликий дощ. В області температура протягом доби коливатиметься від -1 до +4 градусів. У Києві вночі та вдень очікується – 0 – +2 градуси.

Якою буде температура в обласних центрах

Київ 0...+2,

Ужгород 0...+2,

Львів +2...+4,

Івано-Франківськ +3...+5,

Тернопіль +1...+3,

Чернівці +3...+5,

Хмельницький +1...+3,

Луцьк 0...+2,

Рівне 0...+2,

Житомир 0...+2,

Вінниця +1...+3,

Одеса +4...+6,

Миколаїв +3...+5,

Херсон +2...+4,

Сімферополь +4...+6,

Кропивницький +1...+3,

Черкаси +1...+3,

Чернігів +1...+3,

Суми +1...+3,

Полтава 0...+2,

Дніпро +1...+3,

Запоріжжя +1...+3,

Донецьк +1...+3,

Луганськ +1...+3,

Харків +2...+4.



Прогноз погоди в Україні на 17 січня / Карта Укргідрометцентру