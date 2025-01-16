УКР РУС
16 січня 2025, 15:55
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У низці областей дощ і мокрий сніг, на дорогах ожеледиця: погода в Україні на 17 січня

Владислав Кравцов

Прогноз погоди в Україні на п'ятницю, 17 січня, обіцяє принести хмарність по всій території нашої держави. У низці областей очікують дощі та мокрий сніг.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Якою буде погода в Україні 17 січня

Синоптики зазначили, що в Україні, крім заходу та південного заходу, очікується невеликий дощ та мокрий сніг.

На дорогах країни, крім півдня, місцями ожеледиця. В більшості західних областей вночі та вранці місцями туман.

Також синоптики прогнозують, що протягом дня буде дути північно-західний вітер зі швидкістю від 7 до 12 метрів на секунду. 

Температура протягом дня коливатиметься від -1 до +4 градусів. Водночас вночі на Закарпатті та в Карпатах температура може опуститися до -2 – -7 градусів, тоді як денні максимуми на Прикарпатті, Одещині та в Криму можуть сягнути – +2 – +7 градусів.

На Київщині також очікується мокрий сніг та невеликий дощ. В області температура протягом доби коливатиметься від -1 до +4 градусів. У Києві вночі та вдень очікується – 0 – +2 градуси.

Якою буде температура в обласних центрах

  • Київ 0...+2,
  • Ужгород 0...+2,
  • Львів +2...+4,
  • Івано-Франківськ +3...+5,
  • Тернопіль +1...+3,
  • Чернівці +3...+5,
  • Хмельницький +1...+3,
  • Луцьк 0...+2,
  • Рівне 0...+2,
  • Житомир 0...+2,
  • Вінниця +1...+3,
  • Одеса +4...+6,
  • Миколаїв +3...+5,
  • Херсон +2...+4,
  • Сімферополь +4...+6,
  • Кропивницький +1...+3,
  • Черкаси +1...+3,
  • Чернігів +1...+3,
  • Суми +1...+3,
  • Полтава 0...+2,
  • Дніпро +1...+3,
  • Запоріжжя +1...+3,
  • Донецьк +1...+3,
  • Луганськ +1...+3,
  • Харків +2...+4.


Прогноз погоди в Україні на 17 січня / Карта Укргідрометцентру