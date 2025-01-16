У низці областей дощ і мокрий сніг, на дорогах ожеледиця: погода в Україні на 17 січня
Прогноз погоди в Україні на п'ятницю, 17 січня, обіцяє принести хмарність по всій території нашої держави. У низці областей очікують дощі та мокрий сніг.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
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Якою буде погода в Україні 17 січня
Синоптики зазначили, що в Україні, крім заходу та південного заходу, очікується невеликий дощ та мокрий сніг.
На дорогах країни, крім півдня, місцями ожеледиця. В більшості західних областей вночі та вранці місцями туман.
Також синоптики прогнозують, що протягом дня буде дути північно-західний вітер зі швидкістю від 7 до 12 метрів на секунду.
Температура протягом дня коливатиметься від -1 до +4 градусів. Водночас вночі на Закарпатті та в Карпатах температура може опуститися до -2 – -7 градусів, тоді як денні максимуми на Прикарпатті, Одещині та в Криму можуть сягнути – +2 – +7 градусів.
На Київщині також очікується мокрий сніг та невеликий дощ. В області температура протягом доби коливатиметься від -1 до +4 градусів. У Києві вночі та вдень очікується – 0 – +2 градуси.
Якою буде температура в обласних центрах
- Київ 0...+2,
- Ужгород 0...+2,
- Львів +2...+4,
- Івано-Франківськ +3...+5,
- Тернопіль +1...+3,
- Чернівці +3...+5,
- Хмельницький +1...+3,
- Луцьк 0...+2,
- Рівне 0...+2,
- Житомир 0...+2,
- Вінниця +1...+3,
- Одеса +4...+6,
- Миколаїв +3...+5,
- Херсон +2...+4,
- Сімферополь +4...+6,
- Кропивницький +1...+3,
- Черкаси +1...+3,
- Чернігів +1...+3,
- Суми +1...+3,
- Полтава 0...+2,
- Дніпро +1...+3,
- Запоріжжя +1...+3,
- Донецьк +1...+3,
- Луганськ +1...+3,
- Харків +2...+4.
Прогноз погоди в Україні на 17 січня / Карта Укргідрометцентру