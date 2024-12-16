Мокрий сніг, дощі та сильні пориви вітру: погода в Україні на 17 грудня

16 грудня 2024, 14:52
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Автор: Владислав Кравцов

Прогноз погоди в Україні на вівторок, 17 грудня, обіцяє принести негоду по всій території України. Цього дня у низці регіонів очікуються дощі, а подекуди й мокрий сніг.

Також синоптики попереджають про можливі сильні пориви вітру майже по всій території нашої держави. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр

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Якою буде погода в Україні 17 грудня

За даними синоптиків, 17 грудня по всій Україні буде хмарно. Помірні дощі прогнозують у Карпатах, а на сході та північному сході країни може навіть випасти мокрий сніг. У південних областях місцями очікують невеликий дощ. 

По всій Україні цього дня переважатиме західний вітер, швидкість якого становитиме від 7 до 12 метрів на секунду. 

Водночас можливі пориви вітру в усіх регіонах України, окрім Закарпаття, зі швидкістю – 15 – 20 метрів на секунду. Через це майже по всій Україні оголосили I рівень небезпечності, жовтий.

Довідка! I рівень небезпечності, жовтий, синоптики оголошують по областях тоді, коли погодні умови потенційно небезпечні для населення, інфраструктури та навколишнього природного середовища.


Де оголосили I рівень небезпечності в Україні / Карта Укргідрометцентру

Щодо показників стовпчиків термометра цього дня, то очікується зниження нічної температури до 0 – +5 градусів, в той час, як денна температура коливатиметься в межах +3 – +8 градусів. У південних регіонах температура може підвищитися до +7 – +12 градусів.

У Києві та Київській області цього дня температура вдень може піднятися до +5 – +7 градусів, а вночі опуститися до +3 – +1 градуса. Загалом у столиці очікують хмарність та помірні дощі протягом усієї доби.

Погода в обласних центрах

  • Київ +5...+7
  • Ужгород +6...+8
  • Львів +6...+8
  • Івано-Франківськ +4...+6
  • Тернопіль +6...+8
  • Чернівці +6...+8
  • Хмельницький +5...+7
  • Луцьк +5...+7
  • Рівне +6...+8
  • Житомир +5...+7
  • Вінниця +5...+7
  • Одеса +9...+11
  • Миколаїв +8...+10
  • Херсон +8...+10
  • Сімферополь +10...+12
  • Кропивницький +5...+7
  • Черкаси +5...+7
  • Чернігів +3...+5
  • Суми +3...+5
  • Полтава +4...+6
  • Дніпро +5...+7
  • Запоріжжя +7...+9
  • Донецьк +3...+5
  • Луганськ +1...+3
  • Харків +3...+5


Прогноз погоди в Україні на 17 грудня / Карта Укргідрометцентру