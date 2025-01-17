Ожеледиця, дощ та мокрий сніг: прогноз погоди в Україні на 18 січня

Погода в суботу, 18 січня, буде хмарною з проясненнями. У деяких регіонах можливий невеликий дощ, мокрий сніг, ожеледиця на дорогах та туман.

У більшості областей України день мине без опадів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Якою буде погода в Україні 18 січня

Синоптики прогнозують невеликий дощ та мокрий сніг на північному сході та сході України. Водночас у західних областях подекуди можлива ожеледиця на дорогах, а в Карпатах вночі та вранці спостерігатиметься туман. Пориви вітру по всій країні будуть зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду.

Температура повітря вночі коливатиметься від 3 градусів тепла до 2 градусів морозу. У Карпатах стовпчики термометрів показуватимуть від 3 до 8 градусів морозу. Натомість вдень температура повітря становитиме від 0 до 5 градусів тепла, на півдні Одещини та в Криму – до 8 градусів тепла.

Якою буде погода в містах України

Київ +2...+4,

Ужгород 3...+5,

Львів +3...+5,

Івано-Франківськ +4...+6,

Тернопіль +3...+5,

Чернівці +3...+5,

Хмельницький +3...+5,

Луцьк +3...+5,

Рівне +2...+4,

Житомир +2...+4,

Вінниця +3...+5,

Одеса +4...+6,

Миколаїв +4...+6,

Херсон +3...+5,

Сімферополь +5...+7,

Кропивницький +2...+4,

Черкаси +2...+4,

Чернігів +2...+4,

Суми +2...+4,

Полтава +2...+4,

Дніпро +2...+4,

Запоріжжя +3...+5,

Донецьк +2...+4,

Луганськ +2...+4,

Харків +2...+4.



Прогноз погоди в Україні на 18 січня / Карта Укргідрометцентру