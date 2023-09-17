Літо вирішило повернутися: прогноз погоди на 18 вересня
Джерело:Укргідрометцентр
Погода в Україні у понеділок, 18 вересня, буде літньою. Схоже, осінь забула про свої обов'язки, й чілить десь на пляжі з холодним коктейлем.
Найтепліше буде у Херсонській області та на Закарпатті. Там температура повітря прогріється до +27 градусів.
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Людей попереджують, що упродовж дня над Україною буде мінлива хмарність. Фактично буде без опадів. Лайтові дощі прогнозують лише на Закарпатті та в Івано-Франківській області.
Вночі та вранці у західних та північно-східних областях місцями туман. Вітер переважно південний, 5 – 10 м/с,
– мовиться у повідомленні.
Якою буде погода в Україні
В Укргідрометцентрі оновили прогноз погоди для всіх областей України. Що чекає українців 18 вересня, читайте далі.
Київ +24...+26
Ужгород +25...+27
Львів +24...+26
Івано-Франківськ +24...+26
Тернопіль +24...+26
Чернівці +24...+26
Хмельницький +23...+25
Луцьк +24...+26
Рівне +24...+26
Житомир +23...+25
Вінниця +24...+26
Одеса +24...+26
Миколаїв +24...+26
Херсон +25...+27
Сімферополь +23...+25
Кропивницький +23...+25
Черкаси +24...+26
Чернігів +24...+26
Суми +22...+24
Полтава +22...+24
Дніпро +24...+26
Запоріжжя +24...+26
Донецьк +22...+24
Луганськ +22...+24
Харків +22...+24
Прогноз погоди в Україні 18 вересня / Карта Укргідрометцентр