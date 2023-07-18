Де очікувати дощі з грозами: прогноз погоди в Україні на 19 липня

Погода в Україні у середу, 19 липня, буде досить теплою. На Півдні очікується спека. У кількох областях дощитиме.

У середу по всій Україні буде мінлива хмарність. Вітер буде переважно південно-західним. Його швидкість становитиме 5 – 10 метрів за секунду.

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Де очікувати грози 19 липня

На Сході та у південно-східних областях пройдуть короткочасні дощі з грозами. А вдень дощитиме вже на Прикарпатті та Закарпатті. Там теж можливі грози. На решті території України середа пройде без опадів.

Синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища 19 липня. Через денні грози на Прикарпатті та Закарпатті вони оголосили І рівень небезпеки (жовтий).

Метеорологи попередили про жовтий рівень небезпеки на Заході / Карта Укргідрометцентру

Денна температура на Заході становитиме +25…+28, а на Півночі – +23…+27. На Сході стовпчики термометрів показуватимуть +24…+27, у Центрі буде +23…26. На Півдні очікується +28…+31.

Температура в обласних центрах України

Київ – +25...+27

Ужгород – +25...+27

Львів – +25...+27

Івано-Франківськ – +25...+27

Тернопіль – +25...+27

Чернівці – +25...+27

Хмельницький – +26...+28

Луцьк – +24...+26

Рівне – +24...+26

Житомир – +24...+26

Вінниця – +25...+27

Одеса – +29...+31

Миколаїв – +28...+30

Херсон – +29...+31

Сімферополь – +28...+30

Кропивницький – +26...+28

Черкаси – +25...+27

Чернігів – +23...+25

Суми – +23...+25

Полтава – +24...+26

Дніпро – +25...+27

Запоріжжя – +28...+30

Донецьк – +23...+25

Луганськ – +24...+26

Харків – +23...+25



Прогноз погоди на 19 липня / Карта Укргідрометцентру