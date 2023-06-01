Грози та шквали: західні регіони України накриє негода 2 червня
Джерело:ДСНС України
У деяких регіонах України різко погіршиться погода. 2 червня очікуються грози та шквальний вітер.
Так, негода атакує західні області. Синоптики прогнозують I рівень небезпеки.
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На заході України дощитиме
2 червня у західних регіонах України прогнозують грози. Укргідрометцентр повідомляє, що вдень у західних областях місцями будуть шквали 15 – 20 метрів за секунду.
До того ж очікується I рівень небезпеки – жовтий.
Якою буде погода по всій Україні 2 червня
На території України очікується мінлива хмарність. Удень у західних, північних та Вінницькій областях прогнозують короткочасні дощі, місцями грози. На решті території буде без опадів.
Температура повітря вночі становитиме 10 – 15 градусів тепла, на узбережжі морів до 18 градусів. Вдень прогнозують 23 – 28 градусів, на крайньому заході країни 19 – 24 градуси.
До речі, у Києві та області також очікується мінлива хмарність. Без опадів, лише у другій половині дня буде короткочасний дощ, місцями гроза.