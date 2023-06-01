Грози та шквали: західні регіони України накриє негода 2 червня

У деяких регіонах України різко погіршиться погода. 2 червня очікуються грози та шквальний вітер.

Так, негода атакує західні області. Синоптики прогнозують I рівень небезпеки.

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На заході України дощитиме

2 червня у західних регіонах України прогнозують грози. Укргідрометцентр повідомляє, що вдень у західних областях місцями будуть шквали 15 – 20 метрів за секунду.

До того ж очікується I рівень небезпеки – жовтий.

Якою буде погода по всій Україні 2 червня

На території України очікується мінлива хмарність. Удень у західних, північних та Вінницькій областях прогнозують короткочасні дощі, місцями грози. На решті території буде без опадів.

Температура повітря вночі становитиме 10 – 15 градусів тепла, на узбережжі морів до 18 градусів. Вдень прогнозують 23 – 28 градусів, на крайньому заході країни 19 – 24 градуси.

До речі, у Києві та області також очікується мінлива хмарність. Без опадів, лише у другій половині дня буде короткочасний дощ, місцями гроза.