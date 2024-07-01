Місцями грози, однак подекуди спека до + 37: прогноз погоди на 2 липня

У вівторок, 2 липня, українці будуть спостерігати високі показники температури повітря на стовпчиках термометрів. Однак синоптики попереджають про грози в деяких регіонах країни.

Другий день липня принесе неабияку спеку, подекуди температура сягатиме + 37. В деяких областях шалену спеку переб'ють грози.

Дивіться також Чи можливі у липні заморозки, де буде найспекотніше, а де – найбільше литиме: погода на місяць

Прогноз погоди в Україні 2 липня

Синоптики прогнозують, що у західних та Житомирській областях буде хмарно з проясненнями дощі, грози, вдень місцями град. Шквали вітру сягатимуть 15 – 20 метрів за секунду. У Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій та Хмельницькій областях значні дощі; температура вночі 15 – 20 градусів тепла, а вдень 22 – 27 градусів тепла.

У Вінницькій, Київській та Чернігівській областях мінлива хмарність вночі без опадів, вдень короткочасні дощі, місцями грози. Там температурні коливання вночі будуть в межах +17 – 22, вдень +29 – 34.

На решті території суха жарка погода. Синоптики прогрозують температуру вночі +19 – 24, вдень +30 – 34, місцями сильна спека +35 – 37.

Також вони додають, що вітер змінних напрямків сягатиме 3 – 8 метрів за секунду.

Якою буде погода в обласних центрах

Київ +31...+33,

Ужгород +22..+24,

Львів +21...+23,

Івано-Франківськ +21...+23,

Тернопіль +22...+24,

Чернівці +24...+26,

Хмельницький +25...+27,

Луцьк +24...+26,

Рівне +22...+24,

Житомир +25...+27,

Вінниця +28...+30,

Одеса +29...+31,

Миколаїв +34...+36,

Херсон +34...+36,

Сімферополь +32...+34,

Кропивницький +32...+34,

Черкаси +32...+34,

Чернігів +31...+33,

Суми +31...+33,

Полтава +32...+34,

Дніпро +33...+35,

Запоріжжя +34...+36,

Донецьк +33...+35,

Луганськ +32...+34,

Харків +33...+35.



Прогноз погоди в Україні 2 липня / Інфографіка "Укргідрометцентр"