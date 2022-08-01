Негода з грозами та градом: прогноз погоди на 2 серпня

У вівторок, 2 серпня, в Україні буде переважно дощова погода. Лише у західних областях минеться без опадів.

Погода буде мінливо хмарною

За прогнозами синоптиків, цього дня в країні, крім більшості західних областей, очікуються короткочасні дощі, грози, на півдні та сході країни вдень в окремих районах град та шквали 15 – 20 метрів за секунду.

Увага Задушлива спека, грім і зливи: якою буде погода в Україні у перший тиждень серпня

Вітер переважно північний, 7–12 метрів за секунду. Температура вночі 13–18°, вдень 23–28°, на Закарпатті до 30°.

У Києві 2 серпня ітиме короткочасний дощ (вночі місцями). Вітер північний, 7–12 метрів за секунду. Температура вночі 16–18°, вдень 25–27°. Також у столиці та області 2 серпня переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Погода в містах

Ужгород – +27...+29

Львів – +24...+26

Івано-Франківськ – +23...+25

Тернопіль – +23...+25

Чернівці – +24...+26

Хмельницький – +23...+25

Луцьк – +24...+26

Рівне – +24...+26

Житомир – +24...+26

Вінниця – +23...+25

Одеса – +26...+28

Миколаїв – +27...+29

Херсон – +26...+28

Сімферополь – +26...+28

Кропивницький – +24...+26

Черкаси – +25...+27

Чернігів – +24...+26

Суми – +25...+27

Полтава – +24...+26

Дніпро – +23...+25

Запоріжжя – +25...+27

Донецьк – +25...+27

Луганськ – +27...+29

Харків – +24...+26

Прогноз погони на 2 серпня / Скриншот Укргідрометцентр

Прогноз погоди від Наталки Діденко

Синоптикиня Наталя Діденко зауважила, що 2 серпня – Іллі. Цей день, нагадує про наближення осені. Воднчоас день обіцяє бути теплим.

На Іллю в Україні буде тепла, проте не спекотна, погода: протягом дня +24+29 градусів, на Півдні хіба десь підскочить до +30 градусів. А найближчої ночі очікується +14+19, у південній частині до +20 градусів,

– написала Наталка Діденко.

Вона додала, що дощі через діяльність циклону йтимуть у вівторок періодично майже повсюди в Україні. Лише в західних областях істотні опади завтра малоймовірні.

У Києві – місцями дощ, гроза. Максимальна температура повітря передбачається комфортною, близько +26 градусів.

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