Незначне похолодання й мокрий сніг: прогноз погоди в Україні на 2 січня
Джерело:Укргідрометцентр
Прогноз погоди в Україні на вівторок, 2 січня, буде хмарним та з незначними опадами. Частину країни накриє мокрий сніг.
Тому варто не забути взяти з собою парасольки та тепліше одягнутися. Крім того, цього прогнозують незначні похолодання, порівняно з попереднім днем.
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Якою буде погода в Україні 2 січня
Погода по всій Україні 2 січня буде хмарною. Половину країни накриють опади у вигляді дощу чи мокрого снігу, а в іншій частині – буде сухо. Цього дня також можливі значні пориви вітру, а його швидкість сягатиме від 7 до 12 метрів на секунду.
Похолодання цього дня прийдуть на Захід України. Там температура впаде на 2 – 3 градуси, порівняно з попереднім днем. По всьому регіону синоптики прогнозують невеликий мокрий сніг, опадів лише не буде в Чернівецькій області. Температура загалом коливатиметься від -1 до +2 градусів.
Схожою буде погода у північних областях країни. Синоптики також прогнозують тут невеликий мокрий сніг, а температура може знизитися до -1 градуса. Впродовж дня також очікують хмарність.
Більш теплою буде погода у центральних областях України. Там не передбачають суттєвих опадів, а впродовж усього дня небо вкриватимуть хмари. Температура коливатиметься від +4 до +6 градусів.
Найтеплішою цього дня погода буде на Півдні й Сході України. Там також синоптики прогнозують хмарність, без значних опадів. Температура може коливатися від +4 до +9 градусів, в залежності від регіону.
Температура в обласних центрах України
Київ – -1...+1
Ужгород – -1...+1
Львів – 0...+2
Івано-Франківськ – -1...+1
Тернопіль – -1..+1
Чернівці – 0...+2
Хмельницький – 0…+2
Луцьк – -1...+1
Рівне – -1...+1
Житомир – -1...+1
Вінниця – +4...+6
Одеса – +7...+9
Миколаїв – +5...+7
Херсон – +5...+7
Сімферополь – +7...+9
Кропивницький – +4...+6
Черкаси – +4...+6
Чернігів – -1...+1
Суми – -1...+1
Полтава – +3...+5
Дніпро – +4...+6
Запоріжжя – +6...+8
Донецьк – +6...+8
Луганськ – +7...+9
Харків – +5...+7