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24 Канал Новини України Тепло, але місцями невеликі дощі: прогноз погоди на 2 травня
1 травня, 17:12
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Тепло, але місцями невеликі дощі: прогноз погоди на 2 травня

Ірина Марціяш

В Україні, 2 травня, буде невелика хмарність. Синоптики прогнозують погоду без опадів, лише місцями очікується невеликий дощ.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 2 травня 

Синоптики прогнозують, що лише на крайньому сході країни та в Криму вночі місцями невеликий дощ.

"2 травня в Україну надходитиме повітря арктичного походження з північних широт вслід за холодним атмосферним фронтом, що спричинить підвищення тиску та зменшення хмарності. Це зумовить у більшості областей холодну ніч із заморозками на поверхні ґрунту та прохолодний, хоч і малохмарний, день", – розповіли в Укргідрометцентрі.

Вітер і цей день буде переважно північно-західний, 5 – 10 метрів за секунду.

Температура вночі 1 – 6 градуси тепла (у північних, більшості західних та центральних областей на поверхні ґрунту заморозки 0 – 5 градусів), у південній частині 5 – 10 градусів тепла; вдень 11 – 16 градусів, на заході та південному заході країни 16 – 21 градуси,
– ідеться в повідомленні.

Температура в обласних центрах

  • Київ +14...+16;
  • Ужгород +19...+21;
  • Львів +19...+21;
  • Івано-Франківськ +18...+20;
  • Тернопіль +18...+20;
  • Чернівці +18...+20;
  • Хмельницький +17...+19;
  • Луцьк +17...+19;
  • Рівне +18...+20;
  • Житомир +14...+16;
  • Вінниця +15...+17;
  • Одеса +18...+20;
  • Миколаїв +17...+19;
  • Херсон +15...+17;
  • Сімферополь +15...+17;
  • Кропивницький +16...+18;
  • Черкаси +13...+15;
  • Чернігів +13...+15;
  • Суми +12...+14;
  • Полтава +12...+14;
  • Дніпро +14...+16;
  • Запоріжжя +15...+17;
  • Донецьк +14...+16;
  • Луганськ +14...+16;
  • Харків +14...+16.


Прогноз погоди на 2 травня / Карта Укргідрометцентру