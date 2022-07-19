У деякі області прийде спека, а північний схід накриє дощами: прогноз погоди на 20 липня
Джерело:Укргідрометцентр
В Україні погода у середу, 20 липня, буде здебільшого сухою та сонячною. Дощами накриє лише кілька областей на Сході та Півночі. Опади будуть на Сумщині, Київщині, Харківщині, Полтавщині та Чернігівщині.
Спека буде у частині західних та південних областей. Так стовпчики термометрів піднімуться до позначок +30...+32 на Одещині та Херсонщині.
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Найвищі температурні показники на Півдні і Заході
Так само повітря прогріється на Закарпатті, Львівщині, Івано-Франківщині та Буковині. Найбільш прохолодно, обіцяють синоптики, буде на Півночі, яка потрапить у полон дощів.
У Чернігівській, Сумській областях – +23...+25. Таку саму ситуацію прогнозують на Полтавщині. У решті українських регіонів температура коливатиметься у межах +24...+28 градусів.Зверніть увагу! У Києві обіцяють дощову, проте теплу погоду. Повітря прогріється до +24...+26. Вітер – північно-західний швидкістю 7 – 12 метрів на секунду.
Прогноз погоди від Наталки Діденко
Синоптикиня Наталка Діденко зазначила, що спекотне повітря, яке зараз панує у Європі, "дихне" частково і на кілька українських областей. Мовиться насамперед про Захід України – окрім Волині та Рівненщини.
Більша частина України належатиме завтра сухому повітрю, буде багато сонця. Проте на Чернігівщині, Сумщині, а ввечері у середу ще й на Харківщині та Полтавщині хвіст атмосферного фронту лине періодичними грозовими дощами,
– пояснила Діденко.
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Прогноз погоди в містах України на 20 липня
Ужгород – +31...+33
Львів – +30...+32
Івано-Франківськ – +30...+32
Тернопіль – +24...+26
Чернівці – +30...+32
Хмельницький – +24...+26
Луцьк – +24...+26
Рівне – +24...+26
Житомир – +24...+26
Вінниця – +24...+26
Одеса – +30...+32
Миколаїв – +30...+32
Херсон – +26...+28
Сімферополь – +24...+26
Кропивницький – +24...+26
Черкаси – +24...+26
Чернігів – +23...+25
Суми – +23..+25
Полтава – +23...+25
Дніпро – +24...+26
Запоріжжя – +26...+28
Донецьк – +24...+26
Луганськ – +25...+27
Харків – +24...+26
Київ – +24...+26