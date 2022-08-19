У багатьох регіонах – грози: прогноз погоди в Україні на 20 серпня

Погода в Україні в суботу 20 серпня буде не надто спекотною. Однак у половині областей варто чекати дощів з грозами.

На Заході буде сухо та сонячно. Зокрема, в регіонах обіцяють +25...+27. Однак на Закарпатті спекотніше – +32...+34.

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Висока температура повітря залишатиметься на Півдні та Сході. В Одесі, Миколаєві та Запоріжжі стовпчики термометрів сягатимуть +30. У центральних та північних областях прогнозують +27 градусів.

У Києві обіцяють +25...+27. Крім того, у столиці – опади.

У регіонах дощитиме

Дощі з грозами накриють всі області, крім Заходу та Одещини. Опади йтимуть вдень та вночі.

Де прогнозують дощі:

Чернігівська,

Сумська,

Київська,

Кіровоградська,

Полтавська,

Харківська,

Дніпропетровська,

Запорізька,

Миколаївська,

Херсонська,

Донецька,

Луганська області.

Крим.

Дощова погода не відступатиме найближчими днями. У прогнозі на 21 – 22 серпня теж є опади.

Погода в містах України 19 серпня

Ужгород – +32...+34

Львів – +25...+27

Івано-Франківськ – +25...+27

Тернопіль – +25...+27

Чернівці – +25...+27

Хмельницький – +25...+27

Луцьк – +25...+27

Рівне – +25...+27

Житомир – +24...+26

Вінниця – +25...+27

Одеса – +28...+30

Миколаїв – +28...+30

Херсон – +28...+30

Сімферополь – +25...+27

Кропивницький – +25...+27

Черкаси – +25...+27

Чернігів – +24...+26

Суми – +25...+27

Полтава – +25...+27

Дніпро – +25...+27

Запоріжжя – +28...+30

Донецьк – +27...+29

Луганськ – +27...+29

Харків – +27...+29

Київ – +25...+27



Погода в Україні 20 серпня / Карта Укргідрометцентру