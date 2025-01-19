Плюсова температура, місцями ожеледиця і туман: погода в Україні на 20 січня
Прогноз погоди в Україні на понеділок, 20 січня, обіцяє принести хмарну погоду з проясненнями. Опадів цього дня по всій території нашої держави не передбачається.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
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Якою буде погода в Україні 20 січня
Синоптики зазначили, що вночі та вранці у північній частині України очікується місцями туман. У Карпатах на дорогах подекуди ожеледиця.
За прогнозом, вітер переважно дутиме з північного заходу зі швидкістю від 5 до 10 метрів за секунду.
Також очікується, що вночі стовпчики термометра у різних регіонах можуть коливатися від +1 до -4 градусів, тоді як вдень можуть показувати значення від +2 до +7 градусів. У південно-західній частині нашої держави температура може сягнути до +10 градусів.
У Київській області та самому Києві цього дня також не прогнозують опадів. У столиці 20 січня вночі очікується від 0 до -2 градусів, а вдень – +3 – +5 градусів.
Яку температуру очікують по обласних центрах
- Київ +3 – +5
- Ужгород +6 – +8
- Львів +5 – +7
- Івано-Франківськ +7 – +9
- Тернопіль +6 – +8
- Чернівці +7 – +9
- Хмельницький +6 – +8
- Луцьк +4 – +6
- Рівне +4 – +6
- Житомир +4 – +6
- Вінниця +6 – +8
- Одеса +6 – +8
- Миколаїв +6 – +8
- Херсон +5 – +7
- Сімферополь +4 – +6
- Кропивницький +5 – +7
- Черкаси +4 – +6
- Чернігів +3 – +5
- Суми +2 – +4
- Полтава +3 – +5
- Дніпро +4 – +6
- Запоріжжя +4 – +6
- Донецьк +2 – +4
- Луганськ +2 – +4
- Харків +2 – +4
Прогноз погоди в Україні на 20 січня / Карта Укргідрометцентру