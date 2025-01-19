Плюсова температура, місцями ожеледиця і туман: погода в Україні на 20 січня

Прогноз погоди в Україні на понеділок, 20 січня, обіцяє принести хмарну погоду з проясненнями. Опадів цього дня по всій території нашої держави не передбачається.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Якою буде погода в Україні 20 січня

Синоптики зазначили, що вночі та вранці у північній частині України очікується місцями туман. У Карпатах на дорогах подекуди ожеледиця.

За прогнозом, вітер переважно дутиме з північного заходу зі швидкістю від 5 до 10 метрів за секунду.

Також очікується, що вночі стовпчики термометра у різних регіонах можуть коливатися від +1 до -4 градусів, тоді як вдень можуть показувати значення від +2 до +7 градусів. У південно-західній частині нашої держави температура може сягнути до +10 градусів.

У Київській області та самому Києві цього дня також не прогнозують опадів. У столиці 20 січня вночі очікується від 0 до -2 градусів, а вдень – +3 – +5 градусів.

Яку температуру очікують по обласних центрах

Київ +3 – +5

Ужгород +6 – +8

Львів +5 – +7

Івано-Франківськ +7 – +9

Тернопіль +6 – +8

Чернівці +7 – +9

Хмельницький +6 – +8

Луцьк +4 – +6

Рівне +4 – +6

Житомир +4 – +6

Вінниця +6 – +8

Одеса +6 – +8

Миколаїв +6 – +8

Херсон +5 – +7

Сімферополь +4 – +6

Кропивницький +5 – +7

Черкаси +4 – +6

Чернігів +3 – +5

Суми +2 – +4

Полтава +3 – +5

Дніпро +4 – +6

Запоріжжя +4 – +6

Донецьк +2 – +4

Луганськ +2 – +4

Харків +2 – +4



Прогноз погоди в Україні на 20 січня / Карта Укргідрометцентру