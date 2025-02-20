Морози до -17, снігопади та ожеледиця: прогноз погоди на 20 лютого

Синоптики прогнозують, що у четвер, 20 лютого, в Україну прийде похолодання з невеликим снігом. Однак уже вдень в більшості областей опади припиняться, але на дорогах збережеться ожеледиця.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Прогноз погоди на 20 лютого

Синоптики прогнозують, що в Україну з півночі переміститься атмосферний фронт, що принесе невеликий сніг. Проте вже вдень у більшості західних і північних областей опади припиняться через зростання атмосферного тиску.

Синоптики попереджають про ожеледицю на дорогах, тому водіям та пішоходам слід бути обережними. Вітер очікується північний, 5 – 10 метрів на секунду.

Температура повітря вночі становитиме 6 – 11 градусів морозу. Водночас у Карпатах і східних областях температура місцями опуститься до 17 градусів морозу.

Вдень у більшості регіонів прогнозується 3 – 8 градусів морозу, а на заході та півдні стовпчики термометрів коливатимуться від 4 градусів морозу до 1 градусу тепла.

Якою буде погода в Києві та області

У столиці та області буде хмарно з проясненнями. Вночі можливий невеликий сніг, але вдень опади припиняться. На дорогах місцями очікується ожеледиця.

Температура повітря по області вночі 6 – 11 градусів морозу, вдень 3 – 8 градусів морозу. У Києві вночі очікується 7 – 9 градусів морозу, вдень – 4 – 6 градусів морозу.

Яка буде температура в обласних центрах

Київ -6...-4;

Ужгород -1...+1;

Львів -1...+1;

Івано-Франківськ -1...+1;

Тернопіль 0...+2;

Чернівці -1...+1;

Хмельницький -3...-1;

Луцьк -3...-1;

Рівне -3...-1;

Житомир -6...-4;

Вінниця -5...-3;

Одеса 0...+2;

Миколаїв 0...-2;

Херсон 0...+2;

Сімферополь 0...+2;

Кропивницький -3...-1;

Черкаси -5...-3;

Чернігів -7...-5;

Суми -7...-5;

Полтава -6...-4;

Дніпро -4...-2;

Запоріжжя 0...+2;

Донецьк -5...-3;

Луганськ -6...-4;

Харків -6...-4.

Погода на 20 лютого / Карта Укргідрометцентру