Де в Україні будуть дощі з грозами: прогноз погоди на 21 серпня

Погода в Україні у понеділок, 21 серпня, буде спекотною. У кількох регіонах нашої держави очікуються опади.

В понеділок Україну очікує мінлива хмарність. Вітер буде південно-західним зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду.

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Де дощитиме у понеділок

Вдень на Півночі та у більшості областей Центру пройдуть короткочасні літні дощі з грозами. Також дощитиме у Харківській та Луганській областях. Грози там тем можливі. На решті території України опадів не очікується.

Денна температура в середньому становитиме +27…+32 градусів у більшості областей. Найспекотніше 21 серпня буде на Півдні, де стовпчики термометрів показуватимуть +32…+37.

Погода в обласних центрах

Київ +28...+30

Ужгород +30...+32

Львів +29...+31

Івано-Франківськ +29...+31

Тернопіль +29...+31

Чернівці +29...+31

Хмельницький +29...+31

Луцьк +28...+30

Рівне +28...+30

Житомир +29...+31

Вінниця +30...+32

Одеса +32...+34

Миколаїв +34...+36

Херсон +33...+35

Сімферополь +34...+36

Кропивницький +32...+34

Черкаси +31...+33

Чернігів +28...+30

Суми +27...+29

Полтава +30...+32

Дніпро +31...+33

Запоріжжя +34...+36

Донецьк +30...+32

Луганськ +29...+31

Харків +30...+32

Прогноз на 21 серпня / Карта Укргідрометцентру