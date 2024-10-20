Невелика хмарність, вночі подекуди заморозки: прогноз погоди в Україні на 21 жовтня

20 жовтня 2024, 14:27
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Автор: Владислав Кравцов

В Україні у понеділок, 21 жовтня, погода порадує осіннім теплом. По всій країні також очікується невелика хмарність впродовж цілого дня.

Водночас вночі температура подекуди може опуститися і мінусових значень. Про це повідомили в Укргідрометцентрі

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Якою буде погода 21 жовтня

Синоптики розповіли, що 21 жовтня в Україні очікують невелику хмарність. У східних областях можлива мінлива хмарність з проясненнями. 

Укргідрометцентр не прогнозує опадів цього дня по всій території нашої країни. Однак лише у східних областях вночі може пройти місцями невеликий дощ. Вночі та вранці у західних областях подекуди туман.

Температура вночі може сягати позначок від +3 градусів до -2 градусів. На півдні та сході країни стовпчики термометра коливатимуться вночі від +1 до +6 градусів, а вдень – від +11 до +16 градусів.

У Києві та області також прогнозують невелику хмарність, без опадів. У Києві вночі температура може опуститися до +1 – +3 градусів, а вдень піднятися до +12 – +14 градусів. 

Вітер по всій Україні очікується північно-західний, у західних областях південно-східний. А його швидкість може сягати 5 – 10 метрів на секунду.

Якою буде погода в містах України

  • Київ +12 – +14
  • Ужгород +13 – +15
  • Львів +14 – +16
  • Івано-Франківськ +14 – +16
  • Тернопіль +13 – +15
  • Чернівці +13 – +15
  • Хмельницький +13 – +15
  • Луцьк +13 – +15
  • Рівне +13 – +15
  • Житомир +13 – +15
  • Вінниця +13 – +15
  • Одеса +13 – +15
  • Миколаїв +13 – +15
  • Херсон +13 – +15
  • Сімферополь +12 – +14
  • Кропивницький +13 – +15
  • Черкаси +13 – +15
  • Чернігів +12 – +14
  • Суми +12 – +14
  • Полтава +12 – +14
  • Дніпро +12 – +14
  • Запоріжжя +12 – +14
  • Донецьк +11 – +13
  • Луганськ +10 – +12
  • Харків +11 – +13


Прогноз погоди на 21 жовтня / Скриншот з Укргідрометцентру