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24 Канал Новини України Дощ та сильні пориви вітру: прогноз погоди на 23 березня
22 березня, 15:24
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Дощ та сильні пориви вітру: прогноз погоди на 23 березня

Надія Батюк
Основні тези
  • 23 березня в Україні прогнозується хмарна погода з проясненнями, місцями дощі та сильні пориви вітру, особливо в західних областях, де оголошено жовтий рівень небезпеки.
  • Температура коливатиметься: вночі від -1 до +6 градусів, вдень від +9 до +14 градусів, в Карпатах трохи прохолодніше.
  • Прогноз температури повітря для обласних центрів варіюється від +8 до +14 градусів, з найвищими значеннями в південних регіонах.

Погода в Україні в неділю, 23 березня, буде хмарною з проясненнями. У деяких регіонах впродовж доби синоптики прогнозують дощі.

Окрім цього, можливі сильні пориви вітру. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Якою буде погода в Україні

Уночі на Закарпатті та Прикарпатті, а вдень і в західних, Житомирській та Вінницькій областях можливі дощі. На решті території України неділя мине без опадів.

Впродовж дня буде південно-східний вітер зі швидкістю 7 – 12 метрів за секунду. Водночас вдень у Рівненській, Хмельницькій, Чернівецькій, Житомирській, Вінницькій та Київській областях можливі пориви вітру зі швидкістю до 15 – 20 метрів за секунду. Там оголосили перший (жовтий) рівень небезпеки.

Температура повітря вночі коливатиметься від -1 градусу морозу до +4 градусів тепла, на Закарпатті та Прикарпатті – від +1 до +6 градусів тепла. Тоді як вдень стовпчики термометра показуватимуть від +9 до +14 градусів тепла, в Карпатах – від +5 до +10 градусів тепла.

Якою буде погода в обласних центрах

  • Київ +11…+13;
  • Ужгород +12…+14;
  • Львів +10…+12;
  • Івано-Франківськ +10…+12;
  • Тернопіль +10…+12;
  • Чернівці +11…+13;
  • Хмельницький +9…+11;
  • Луцьк +8…+10;
  • Рівне +8…+10;
  • Житомир +11…+13;
  • Вінниця +10…+12;
  • Одеса +10…+12;
  • Миколаїв +11…+13;
  • Херсон +12…+14;
  • Сімферополь +11…+13;
  • Кропивницький +12…+14;
  • Черкаси +12…+14;
  • Чернігів +11…+13;
  • Суми +11…+13;
  • Полтава +12…+14;
  • Дніпро +11…+13;
  • Запоріжжя +11…+13;
  • Донецьк +11…+13;
  • Луганськ +11…+13;
  • Харків +11…+13.

Прогноз погоди в Україні на 23 березня / Скриншот карти Укргідрометцентру

Додамо, що найближчими днями синоптики прогнозують дощі у деяких регіонах України. Подекуди також очікується мокрий сніг.