В Україні не спадатиме спека: прогноз погоди на 23 липня
Джерело:Укргідрометцентр
Погода в Україні у суботу, 23 липня, буде спекотною. Температура повітря у багатьох регіонах триматиметься на рівні +30. Щоправда, на Сході можливі дощі.
Найбільш спекотно буде у західних областях. Зокрема, у Львові – +31...+33, а в Ужгороді – +34...+36.
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Субота буде спекотною
У Центрі та на Півночі – прогнозують на кілька градусів менше. Наприклад, у Кіровоградській області – +28...+30, Сумській – +27...+29. У Києві стовпчики термометра теж досягатимуть +30. Таку ж ситуацію прогнозують і на Півдні.
Синоптикиня Наталка Діденко зазначає, що вихідні в Україні загалом будуть гарячими. Однак вона анонсувала, що в неділю спека трохи осяде в західних областях.
На Сході – дощі
У східних регіонах – свіжіше. На Харківщині, Луганщині та Донеччині можливі дощі. Там обіцяють +23...+25.
За словами Діденко, періодичні дощі вихідними будуть то на Сході, то на Заході.
Прогноз погоди в містах України на 23 липня
Ужгород – +34...+36
Львів – +31...+33
Івано-Франківськ – +30...+32
Тернопіль – +30...+32
Чернівці – +31...+33
Хмельницький – +30...+32
Луцьк – +30...+32
Рівне – +29...+31
Житомир – +29...+31
Вінниця – +29...+31
Одеса – +29...+31
Миколаїв – +29...+31
Херсон – +29...+31
Сімферополь – +27...+29
Кропивницький – +28...+30
Черкаси – +27...+29
Чернігів – +28...+30
Суми – +27...+29
Полтава – +25...+27
Дніпро – +27...+29
Запоріжжя – +27...+29
Донецьк – +23...+25
Луганськ – +22...+24
Харків – +23...+25
Київ – +28...+30
Погода 23 липня / Карта Укргідрометцентру