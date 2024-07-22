Спека до +34, короткочасні дощі та грози: прогноз погоди на 23 липня
Джерело:Укргідрометцентр
У вівторок, 23 липня, в Україні прогнозується спекотна погода для більшості регіонів. Втім, подекуди синоптики обіцяють короткочасні дощі та грози.
Цього дня в Україні буде зберігатися мінлива хмарність. Зауважимо, що жителям східних та західних областей стане в пригоді парасолька.
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Якою буде погода в Україні 23 липня
У вівторок, 23 липня, в Україні очікується мінлива хмарність. У східних областях, Сумській, а вдень також у західних та Житомирській областях можливі місцями короткочасні дощі та грози. На решті території опадів не передбачається.
Вітер буде переважно північним, зі швидкістю 3 – 8 метрів на секунду. Температура повітря вночі коливатиметься в межах 14 – 19 градусів, вдень стовпчики термометрів покажуть від 25 до 30 градусів. У південних областях вночі буде дещо тепліше – 19 – 24 градусів, а вдень – 29 – 34 градусів.
Яка погода буде в Києві та області
На Київщині прогнозується мінлива хмарність без опадів. Вітер буде північним, зі швидкістю 3 – 8 метрів на секунду. Температура повітря по області вночі складе 14 – 19 градусів, вдень – 25 – 30 градусів. У Києві вночі очікується 17 – 19 градусів, вдень температура підніметься до 27 – 29 градусів.
Якою буде температура в обласних центрах
Київ – +27...+29
Ужгород – +27...+29
Львів – +25...+27
Івано-Франківськ – +25...+27
Тернопіль – +25..+27
Чернівці – +27...+29
Хмельницький – +26…+28
Луцьк – +25...+27
Рівне – +26...+28
Житомир – +27...+29
Вінниця – +28...+30
Одеса – +30...+32
Миколаїв – +31...+33
Херсон – +31...+33
Сімферополь – +31...+33
Кропивницький – +28...+30
Черкаси – +28...+30
Чернігів – +26...+28
Суми – +25...+27
Полтава – +27...+29
Дніпро – +27...+29
Запоріжжя – +30...+32
Донецьк – +27...+29
Луганськ – +26...+28
Харків – +26...+28
Прогноз погоди в Україні 23 липня / Карта Укргідрометцентру