Де буде похолодання та дощ: прогноз погоди в Україні на 23 серпня
Джерело:Укргідрометцентр
У п'ятницю, 23 серпня, у частині областей очікується незначне похолодання. Температура знизиться в середньому до +25 градусів.
Проте спека зберігатиметься у південних та східних регіонах. Детальніше, де буде похолодання, розповідає 24 Канал.
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Погода в Україні
Синоптики зазначають, що 23 серпня в Україні буде мінлива хмарність. Переважно без опадів, проте у східних, Дніпропетровській та Запорізькій областях місцями короткочасний дощ, гроза.
Вітер змінних напрямків, 3 – 8 метрів за секунду.
Температура у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях вночі сягатиме +12...+17, вдень не перевищуватиме +23...+28. На решті території вночі +17-22, вдень повітря прогріється до +29...+34°, місцями сильна спека до +35.
Погода в обласних центрах
- Київ +25...+27
- Ужгород +25...+27
- Львів +25...+27
- Івано-Франківськ +25...+27
- Тернопіль +25...+27
- Чернівці +25...+27
- Хмельницький +25...+27
- Луцьк +23...+25
- Рівне +23...+25
- Житомир +24...+26
- Вінниця +26..+28
- Одеса +29...+31
- Миколаїв +32...+34
- Херсон +33...+35
- Сімферополь +32...+34
- Кропивницький +27...+29
- Черкаси +29...+31
- Чернігів +25...+27
- Суми +27...+29
- Полтава +31...+33
- Дніпро +31...+33
- Запоріжжя +32...+34
- Донецьк +31...+33
- Луганськ +30...+32
- Харків +32...+34
Погода в Україні на 23 серпня / Карта "Укргідрометцентру"