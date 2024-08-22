Де буде похолодання та дощ: прогноз погоди в Україні на 23 серпня

22 серпня 2024, 15:12
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Автор: Дмитро Усик

Джерело:

Укргідрометцентр

У п'ятницю, 23 серпня, у частині областей очікується незначне похолодання. Температура знизиться в середньому до +25 градусів.

Проте спека зберігатиметься у південних та східних регіонах. Детальніше, де буде похолодання, розповідає 24 Канал.

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Погода в Україні

Синоптики зазначають, що 23 серпня в Україні буде мінлива хмарність. Переважно без опадів, проте у східних, Дніпропетровській та Запорізькій областях місцями короткочасний дощ, гроза.
Вітер змінних напрямків, 3 – 8 метрів за секунду.

Температура у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях вночі сягатиме +12...+17, вдень не перевищуватиме +23...+28. На решті території вночі +17-22, вдень повітря прогріється до +29...+34°, місцями сильна спека до +35.

Погода в обласних центрах

  • Київ +25...+27
  • Ужгород +25...+27
  • Львів +25...+27
  • Івано-Франківськ +25...+27
  • Тернопіль +25...+27
  • Чернівці +25...+27
  • Хмельницький +25...+27
  • Луцьк +23...+25
  • Рівне +23...+25
  • Житомир +24...+26
  • Вінниця +26..+28
  • Одеса +29...+31
  • Миколаїв +32...+34
  • Херсон +33...+35
  • Сімферополь +32...+34
  • Кропивницький +27...+29
  • Черкаси +29...+31
  • Чернігів +25...+27
  • Суми +27...+29
  • Полтава +31...+33
  • Дніпро +31...+33
  • Запоріжжя +32...+34
  • Донецьк +31...+33
  • Луганськ +30...+32
  • Харків +32...+34

Погода в Україні на 23 серпня / Карта "Укргідрометцентру"