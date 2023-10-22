Мінлива хмарність з невеликим дощиком: прогноз погоди в Україні на 23 жовтня

Погода у понеділок, 23 жовтня буде напрочуд вологою та дощовою – у всіх областях синоптики прогнозують незначні опади. Температура повітря стане нижчою на Півночі та Заході.

Однак, попри це жителі України все ще зможуть насолодитися останніми теплими днями перед приходом морозів. Місцями на Півдні та Сході температура може перевищувати 20 градусів вище нуля.

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Якою буде погода в Україні

По всій території України у понеділок можливі дощі, очікується хмарна погода з проясненнями. На Півночі країни можливі пориви вітру до 15 – 20 метрів на секунду, на високогір'ї Карпат до 25 метрів на секунду.

На Заході та Півночі температура 23 жовтня вночі сягатиме 8 – 13 градусів, вдень 11 – 16 градусів. У південній та східній частинах буде значно тепліше – вночі 12 – 17 градусів, вдень 21 – 26 градусів.

Погода на Київщині

Киянам варто розраховувати хмарну погоду з проясненнями – з можливістю опадів. Вітер південно-західний та дутиме зі швидкістю 7 – 12 метрів на секунду, можливі пориви до 15 – 20 метрів на секунду. Синоптики попереджають про перший рівень небезпеки.

Температура по області вночі сягатиме 8 – 13 градусів, вдень же не перевищить 11 – 16 градусів. Шкала термометра у Києві 23 жовтня вночі зупиниться на 11 – 13 градусах, вдень на 14 – 16 градусах.

Температурний режим по областях

Київ +12...+14

Ужгород +14...+16

Львів +14...+16

Івано-Франківськ +13...+15

Тернопіль +13...+15

Чернівці +13...+15

Хмельницький +13...+15

Луцьк +14...+16

Рівне +14...+16

Житомир +14...+16

Вінниця +17...+19

Одеса +22...+24

Миколаїв +21...+23

Херсон +22...+24

Сімферополь +23...+25

Кропивницький +17...+19

Черкаси +16...+18

Чернігів +13...+15

Суми +13...+15

Полтава +17...+19

Дніпро +18...+20

Запоріжжя +21...+23

Донецьк +19...+21

Луганськ +19...+21

Харків +18...+20

Якою буде погода 23 жовтня / фото Укргідрометцентру