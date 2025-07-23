Мінлива хмарність та понад 30 градусів тепла: прогноз погоди на 24 липня
В Україні, в четвер, 24 липня, буде мінлива хмарність. Опади в цей день не очікуються.
Про це пише 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
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Якою буде погода 24 липня?
В Україні 24 липня синоптики не прогнозують опади.
"24 липня в Україні спокійну погоду без опадів зумовить поле слабко підвищеного атмосферного тиску і тепла повітряна маса, хоч дещо свіжіше повітря з північного заходу пошириться на західні та північні області", – пояснили фахівці.
Вітер в цей день буде переважно північно-західний, 5 – 10 метрів за секунду.
Температура у західних та північних областях вночі 12 – 17 градусів тепла, вдень 23 – 28 градусів; на решті території вночі +16 – +21, вдень 28 – 33 градуси тепла.
Погода в обласних центрах
- Київ +26...+28
- Ужгород +27...+29
- Львів +24...+26
- Івано-Франківськ +26...+28
- Тернопіль +24...+26
- Чернівці +26...+28
- Хмельницький +24...+26
- Луцьк +24...+26
- Рівне +24...+26
- Житомир +25...+27
- Вінниця +27...+29
- Одеса +29...+31
- Миколаїв +29...+31
- Херсон +31...+33
- Сімферополь +31...+33
- Кропивницький +30...+32
- Черкаси +27...+29
- Чернігів +25...+27
- Суми +25...+27
- Полтава +26...+28
- Дніпро +29...+31
- Запоріжжя +29...+31
- Донецьк +28...+30
- Луганськ +26...+28
- Харків +27...+29