У частині областей – дощі, а подекуди й грози: якою буде погода в Україні 24 липня

Погода в Україні 24 липня буде менш спекотною у порівнянні з минулими днями. Ба більше, подекуди синоптики прогнозують невеликий дощ та навіть грози.

Синоптики також попереджають про небезпечні явища. Так, 24 липня вдень у західних областях грози, в окремих районах град та шквали вітру швидкістю близько 15 – 20 метрів за секунду.

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Якою буде погода в Україні 24 липня

За даними Укргідрометцентру, 24 липня у західних областях буде хмарно з проясненнями, вночі місцями спостерігатиметься невеликий дощ. Вдень для цього регіону будуть помірні дощі, грози, в окремих районах град та шквали вітру швидкістю 15 – 20 метрів за секунду.

Водночас на Закарпатті та в Карпатах місцями будуть значні дощі. Температура повітря там сягатиме 12 – 17 градусів вночі та 22 – 27 градусів вдень. В Карпатах вночі буде 9 – 14 градусів тепла, вдень – 16 – 21.

На іншій частині території України буде мінлива хмарність, без опадів, лише вдень на Житомирщині та Вінниччині подекуди короткочасний дощ. Температура вночі сягатиме 14 – 19 градусів тепла, вдень 25 – 30 градусів. Зокрема, у південній частині вночі прогнозують 19 – 24 градусів, а вдень 29 – 34.

Синоптики кажуть, що вітер буде переважно північно-східного напрямку зі швидкістю 3 – 8 метрів за секунду.

Температура в обласних центрах України

Київ – +26...+28

Ужгород – +25...+27

Львів – +24...+26

Івано-Франківськ – +23...+25

Тернопіль – +24..+26

Чернівці – +23...+25

Хмельницький – +24…+26

Луцьк – +25...+27

Рівне – +25...+27

Житомир – +27...+29

Вінниця – +27...+29

Одеса – +29...+31

Миколаїв – +31...+33

Херсон – +31...+33

Сімферополь – +30...+32

Кропивницький – +28...+30

Черкаси – +26...+28

Чернігів – +26...+28

Суми – +25...+27

Полтава – +26...+28

Дніпро – +27...+29

Запоріжжя – +31...+33

Донецьк – +26...+28

Луганськ – +25...+27

Харків – +26...+28.



Прогноз погоди в Україні 24 липня / Карта Укргідрометцентру