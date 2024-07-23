У частині областей – дощі, а подекуди й грози: якою буде погода в Україні 24 липня
Джерело:Укргідрометцентр
Погода в Україні 24 липня буде менш спекотною у порівнянні з минулими днями. Ба більше, подекуди синоптики прогнозують невеликий дощ та навіть грози.
Синоптики також попереджають про небезпечні явища. Так, 24 липня вдень у західних областях грози, в окремих районах град та шквали вітру швидкістю близько 15 – 20 метрів за секунду.
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Якою буде погода в Україні 24 липня
За даними Укргідрометцентру, 24 липня у західних областях буде хмарно з проясненнями, вночі місцями спостерігатиметься невеликий дощ. Вдень для цього регіону будуть помірні дощі, грози, в окремих районах град та шквали вітру швидкістю 15 – 20 метрів за секунду.
Водночас на Закарпатті та в Карпатах місцями будуть значні дощі. Температура повітря там сягатиме 12 – 17 градусів вночі та 22 – 27 градусів вдень. В Карпатах вночі буде 9 – 14 градусів тепла, вдень – 16 – 21.
На іншій частині території України буде мінлива хмарність, без опадів, лише вдень на Житомирщині та Вінниччині подекуди короткочасний дощ. Температура вночі сягатиме 14 – 19 градусів тепла, вдень 25 – 30 градусів. Зокрема, у південній частині вночі прогнозують 19 – 24 градусів, а вдень 29 – 34.
Синоптики кажуть, що вітер буде переважно північно-східного напрямку зі швидкістю 3 – 8 метрів за секунду.
Температура в обласних центрах України
- Київ – +26...+28
- Ужгород – +25...+27
- Львів – +24...+26
- Івано-Франківськ – +23...+25
- Тернопіль – +24..+26
- Чернівці – +23...+25
- Хмельницький – +24…+26
- Луцьк – +25...+27
- Рівне – +25...+27
- Житомир – +27...+29
- Вінниця – +27...+29
- Одеса – +29...+31
- Миколаїв – +31...+33
- Херсон – +31...+33
- Сімферополь – +30...+32
- Кропивницький – +28...+30
- Черкаси – +26...+28
- Чернігів – +26...+28
- Суми – +25...+27
- Полтава – +26...+28
- Дніпро – +27...+29
- Запоріжжя – +31...+33
- Донецьк – +26...+28
- Луганськ – +25...+27
- Харків – +26...+28.