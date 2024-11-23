Сильний вітер, ожеледиця, а подекуди сніг: прогноз погоди на 24 листопада

Погода в Україні у неділю, 24 листопада, буде хмарною. Синоптики обіцяють вітер, з поривами вітру подекуди. На більшості території не прогнозують опади.

Також зберігатиметься мороз. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Дивіться також Зимовий апокаліпсис у Карпатах: рятувальник показав негоду на високогір'ї

Прогноз погоди на 24 листопада

Хмарно з проясненнями. У східних областях, вночі у південно-східній частині помірний (у Луганській та Донецькій областях місцями значний), вдень на Закарпатті невеликий мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу; на решті території без опадів,

– йдеться у повідомленні.

У західних, північних, східних, місцями центральних областях на дорогах буде ожеледиця. Вітер здебільшого рухатиметься у північно-західному напрямку зі швидкістю від 7 до 12 метрів за секунду. Вночі на південному сході країни, вдень в Карпатах місцями очікуються пориви від 15 до 20 метрів за секунду.

За даними синоптиків, температура вночі коливатиметься від 2 до 7 градусів морозу, на сході, вдень в Україні прогнозують від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла, у південній частині буде від 1 до 6 градусів тепла. В Карпатах буде невеликий сніг, там температура вночі 6 – 11 градусів морозу, вдень 1 – 6 градусів морозу.

Якою буде погода в обласних центрах

Київ -1..+1;

Ужгород -1..+1;

Львів +1..+3;

Івано-Франківськ +1..+3;

Тернопіль +1..+3;

Чернівці +1..+3;

Хмельницький 0...+2;

Луцьк +1..+3;

Рівне +1..+3;

Житомир 0...+2;

Вінниця 0...+2;

Одеса +5...+7;

Миколаїв +3...+5;

Херсон +3...+5;

Сімферополь +3...+5;

Кропивницький 0...+2;

Черкаси 0...+2;

Чернігів -1..+1;

Суми -1..+1;

Полтава -1..+1;

Дніпро 0...+2;

Запоріжжя +2...+4;

Донецьк +1..+3;

Луганськ 0...+2;

Харків 0...+2.



Прогноз погоди на 24 листопада / Карта Укргідрометцентру