Сильний вітер, ожеледиця, а подекуди сніг: прогноз погоди на 24 листопада

23 листопада 2024, 14:16
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Автор: Маргарита Волошина

Погода в Україні у неділю, 24 листопада, буде хмарною. Синоптики обіцяють вітер, з поривами вітру подекуди. На більшості території не прогнозують опади.

Також зберігатиметься мороз. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

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Прогноз погоди на 24 листопада

Хмарно з проясненнями. У східних областях, вночі у південно-східній частині помірний (у Луганській та Донецькій областях місцями значний), вдень на Закарпатті невеликий мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу; на решті території без опадів,
– йдеться у повідомленні.

У західних, північних, східних, місцями центральних областях на дорогах буде ожеледиця. Вітер здебільшого рухатиметься у північно-західному напрямку зі швидкістю від 7 до 12 метрів за секунду. Вночі на південному сході країни, вдень в Карпатах місцями очікуються пориви від 15 до 20 метрів за секунду.

За даними синоптиків, температура вночі коливатиметься від 2 до 7 градусів морозу, на сході, вдень в Україні прогнозують від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла, у південній частині буде від 1 до 6 градусів тепла. В Карпатах буде невеликий сніг, там температура вночі 6 – 11 градусів морозу, вдень 1 – 6 градусів морозу.

Якою буде погода в обласних центрах

  • Київ -1..+1;
  • Ужгород -1..+1;
  • Львів +1..+3;
  • Івано-Франківськ +1..+3;
  • Тернопіль +1..+3;
  • Чернівці +1..+3;
  • Хмельницький 0...+2;
  • Луцьк +1..+3;
  • Рівне +1..+3;
  • Житомир 0...+2;
  • Вінниця 0...+2;
  • Одеса +5...+7;
  • Миколаїв +3...+5;
  • Херсон +3...+5;
  • Сімферополь +3...+5;
  • Кропивницький 0...+2;
  • Черкаси 0...+2;
  • Чернігів -1..+1;
  • Суми -1..+1;
  • Полтава -1..+1;
  • Дніпро 0...+2;
  • Запоріжжя +2...+4;
  • Донецьк +1..+3;
  • Луганськ 0...+2;
  • Харків 0...+2.


Прогноз погоди на 24 листопада / Карта Укргідрометцентру