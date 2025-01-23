УКР РУС
23 січня 2025, 16:30
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На більшості території України опади, а на півдні до +11: прогноз погоди на 24 січня

Софія Рожик

Синоптики у п'ятницю, 24 січня, прогнозують хмарну погоду. Також по Україні пройде мокрий сніг та дощ.

Температура у деяких регіонах сягне 11 градусів тепла. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Укргідрометцентр.

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Якою буде погода 24 січня

Невеликий мокрий сніг та дощ прогнозують вночі на Лівобережжі та у західних областях та вдень майже по усій території України.

У південних, більшості центральних областей та на Прикарпатті вночі та вранці місцями туман,
– додають синоптики.

Вітер південний, південно-східний, а у західних областях з переходом на західний, 3 – 8 метрів за секунду.

Вночі стовпчики термометрів показуватимуть від 3 градусів тепла до 2 градусів морозу. 

У Криму буде 1 – 6 градусів тепла, вдень 0 – 5. А на решті території півдня буде ще тепліше – 6 – 11.

Погода на 24 січня / Фото Укргідрометцентру

Якою буде погода в обласних центрах

  • Київ +2...+4,
  • Ужгород +3...+5,
  • Львів +2...+4,
  • Івано-Франківськ +3...+5,
  • Тернопіль +2...+4,
  • Чернівці +3...+5,
  • Хмельницький +2...+4,
  • Луцьк +2...+4,
  • Рівне +2...+4,
  • Житомир +1...+3,
  • Вінниця +2...+4,
  • Одеса +6...+8,
  • Миколаїв +7...+9,
  • Херсон +8...+10,
  • Сімферополь +9...+11,
  • Кропивницький +4...+6,
  • Черкаси +3...+5,
  • Чернігів +2...+4,,
  • Суми +1...+3,
  • Полтава +2...+4,
  • Дніпро +4...+6,
  • Запоріжжя +5...+7,
  • Донецьк +3...+5,
  • Луганськ 0...+2,
  • Харків +1...+3.