В Україні 25 – 27 листопада очікуються сніг, ожеледиця на дорогах і пориви вітру. Температура повітря місцями опуститься до -9 градусів.

Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

Похолодання наприкінці осені

За даними синоптиків, 25 листопада в більшості областей вдень очікуються локальні пориви вітру 15 – 18 метрів за секунду. Подекуди цього дня йтиме невеликий сніг, а на дорогах місцями утвориться ожеледиця.

Протягом цієї доби температура повітря становитиме -3...-2 градуси, тоді як у південних областях збережеться +1...+6 градусів. У Карпатах передбачається найхолодніша погода: стовпчики термометрів там опустяться до -4...-9 градусів.

У четвер, 26 листопада, синоптики прогнозують сніг переважно в Карпатському регіоні. На решті території істотних опадів не передбачається, проте мороз посилиться у нічні години.

Вже 27 листопада погодні умови ускладняться майже у всіх областях, за винятком північних та північно-східних регіонів. Синоптики прогнозують сніг і мокрий сніг, який на Півдні йтиме з дощем.

Нічна температура повітря у п'ятницю коливатиметься в межах -2...-8 градусів. Вдень очікується -3...+2 градусів, а на крайньому півдні повітря прогріється до +3…+8 градусів.

Нагадаємо, раніше ми писали, що останній тиждень листопада несе морози та сніг.