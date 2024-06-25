Мінлива хмарність та приємна прохолода: якою буде погода в Україні на 25 червня
Джерело:Укргідрометцентр
Погода в Україні 25 червня обіцяє бути доволі прохолодною. Також у деяких областях очікуються короткочасні дощі.
Цього дня в Україні буде зберігатися мінлива хмарність. Опади прогнозуються лише на Лівобережжі нашої країни.
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Якою буде погода в Україні 25 червня
На всій території країни очікується мінлива хмарність. На Лівобережжі місцями можливий короткочасний дощ, вдень з грозою.
У західних областях вночі та вранці місцями спостерігатиметься туман. Вітер буде північно-західний, зі швидкістю 7 – 12 метрів на секунду. Температура вночі коливатиметься від 12 до 17 градусів, на півдні країни від 16 до 21 градуса.
Вдень температура підніметься до 22 – 27 градусів, у Закарпатській, Одеській, Херсонській областях та в Криму до 25 – 30 градусів. У Карпатах вночі буде 8 – 10 градусів, вдень 18 – 20 градусів.
Якою буде погода в Києві 25 червня
На Київщині очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер буде північно-західний, зі швидкістю 7 – 12 метрів на секунду. Температура вночі становитиме 12 – 17 градусів, вдень 22 – 27 градусів.
У Києві вночі буде 14 – 16 градусів, вдень 24 – 26 градусів.
Погода в обласних центрах
- Київ +24...+26
- Ужгород +27...+29
- Львів +23...+25
- Івано-Франківськ +23...+25
- Тернопіль +23...+25
- Чернівці +23...+25
- Хмельницький +24...+26
- Луцьк +24...+26
- Рівне +24...+26
- Житомир +24...+26
- Вінниця +24...+26
- Одеса +27...+29
- Миколаїв +27...+29
- Херсон +26...+28
- Сімферополь +28...+30
- Кропивницький +24...+26
- Черкаси +24...+25
- Чернігів +23...+25
- Суми +22...+24
- Полтава +23...+25
- Дніпро +23...+25
- Запоріжжя +26...+28
- Донецьк +22...+24
- Луганськ +19...+21
- Харків +22...+24
Погода в Україні 25 червня / карта Укргідрометцентру