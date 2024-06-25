Мінлива хмарність та приємна прохолода: якою буде погода в Україні на 25 червня

Погода в Україні 25 червня обіцяє бути доволі прохолодною. Також у деяких областях очікуються короткочасні дощі.

Цього дня в Україні буде зберігатися мінлива хмарність. Опади прогнозуються лише на Лівобережжі нашої країни.

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Якою буде погода в Україні 25 червня

На всій території країни очікується мінлива хмарність. На Лівобережжі місцями можливий короткочасний дощ, вдень з грозою.

У західних областях вночі та вранці місцями спостерігатиметься туман. Вітер буде північно-західний, зі швидкістю 7 – 12 метрів на секунду. Температура вночі коливатиметься від 12 до 17 градусів, на півдні країни від 16 до 21 градуса.

Вдень температура підніметься до 22 – 27 градусів, у Закарпатській, Одеській, Херсонській областях та в Криму до 25 – 30 градусів. У Карпатах вночі буде 8 – 10 градусів, вдень 18 – 20 градусів.

Якою буде погода в Києві 25 червня

На Київщині очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер буде північно-західний, зі швидкістю 7 – 12 метрів на секунду. Температура вночі становитиме 12 – 17 градусів, вдень 22 – 27 градусів.

У Києві вночі буде 14 – 16 градусів, вдень 24 – 26 градусів.

Погода в обласних центрах

Київ +24...+26

Ужгород +27...+29

Львів +23...+25

Івано-Франківськ +23...+25

Тернопіль +23...+25

Чернівці +23...+25

Хмельницький +24...+26

Луцьк +24...+26

Рівне +24...+26

Житомир +24...+26

Вінниця +24...+26

Одеса +27...+29

Миколаїв +27...+29

Херсон +26...+28

Сімферополь +28...+30

Кропивницький +24...+26

Черкаси +24...+25

Чернігів +23...+25

Суми +22...+24

Полтава +23...+25

Дніпро +23...+25

Запоріжжя +26...+28

Донецьк +22...+24

Луганськ +19...+21

Харків +22...+24

Погода в Україні 25 червня / карта Укргідрометцентру