Знову дощі, грози та рвучкий вітер: прогноз погоди на 26 червня

Погода в Україні у понеділок, 26 червня, знову принесе опади майже у кожний регіон. У більшій частині країни дощі будуть значними, і лише на Заході – короткочасні.

Негода принесе і рвучкий вітер. Він переважно буде північно-західний до 7 – 12 метрів за секунду, проте під час злив та грози пориви сягатимуть 15 – 20 метрів за секунду.

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Де в Україні очікуються зливи

Синоптики прогнозують короткочасні дощі вночі, а ось справжні зливи вдень накриють майже кожен куточок України, окрім Заходу – там очікуються лише короткочасні дощі. Попри рясні опади температура повітря все ж буде теплою – стовпчики термометрів місцями досягнуть позначки до +28 градусів.

На Заході вдень очікуються короткочасні дощі, лише на Закарпатті буде сухо. Разом з тим, температура буде комфортною – +23...+26 вдень, і +12...4 – уночі.

Прохолодніше буде на Півночі країни. Окрім дощів у цій частині України також варто очікувати грози. Окрім того, у північних областях значно похолодає, особливо у Сумській та Чернігівській областях, де вдень стовпчики термометрів не підіймуться вище +19 градусів. Тепліше буде у Києві, де температура повітря прогріється до +21...+23 градусів.

На Сході, Півдні й Центрі будуть значні дощі з грозами, проте – тепло. Загалом денна температура становитиме +23...+25 градусів, дещо тепліше буде у південних областях, де стовпчики термометрів підіймуться до +28 градусів. Під час дощів з грозами у цій частині України можливий рвучкий вітер, його пориви сягатимуть до 15 – 20 метрів за секунду, тому варто бути обачними.

Прогноз погоди в обласних центрах

Київ – +21...+23;

Ужгород – +24...+26;

Львів – +23...+25;

Івано-Франківськ – +23...+25;

Тернопіль – +23...+25;

Чернівці – +23...+25;

Хмельницький – +23...+25;

Луцьк – +23...+25;

Рівне – +23...+25;

Житомир – +22...24;

Вінниця – +23...+25;

Одеса – +26...+28;

Миколаїв – +26...+28

Херсон – +26...+28

Сімферополь – +25...+27;

Кропивницький – +23...+25;

Черкаси – +23...+25;

Чернігів – +17...+19;

Суми – +17...+19;

Полтава – +21...+23;

Дніпро – +23...+25;

Запоріжжя – +25...+27;

Донецьк – +22...+24;

Луганськ – +20...+22;

Харків – +21...+23.



Прогноз погоди на 26 червня / Карта Укргідрометцентру