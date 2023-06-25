Знову дощі, грози та рвучкий вітер: прогноз погоди на 26 червня
Джерело:Укргідрометцентр
Погода в Україні у понеділок, 26 червня, знову принесе опади майже у кожний регіон. У більшій частині країни дощі будуть значними, і лише на Заході – короткочасні.
Негода принесе і рвучкий вітер. Він переважно буде північно-західний до 7 – 12 метрів за секунду, проте під час злив та грози пориви сягатимуть 15 – 20 метрів за секунду.
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Де в Україні очікуються зливи
Синоптики прогнозують короткочасні дощі вночі, а ось справжні зливи вдень накриють майже кожен куточок України, окрім Заходу – там очікуються лише короткочасні дощі. Попри рясні опади температура повітря все ж буде теплою – стовпчики термометрів місцями досягнуть позначки до +28 градусів.
На Заході вдень очікуються короткочасні дощі, лише на Закарпатті буде сухо. Разом з тим, температура буде комфортною – +23...+26 вдень, і +12...4 – уночі.
Прохолодніше буде на Півночі країни. Окрім дощів у цій частині України також варто очікувати грози. Окрім того, у північних областях значно похолодає, особливо у Сумській та Чернігівській областях, де вдень стовпчики термометрів не підіймуться вище +19 градусів. Тепліше буде у Києві, де температура повітря прогріється до +21...+23 градусів.
На Сході, Півдні й Центрі будуть значні дощі з грозами, проте – тепло. Загалом денна температура становитиме +23...+25 градусів, дещо тепліше буде у південних областях, де стовпчики термометрів підіймуться до +28 градусів. Під час дощів з грозами у цій частині України можливий рвучкий вітер, його пориви сягатимуть до 15 – 20 метрів за секунду, тому варто бути обачними.
Прогноз погоди в обласних центрах
- Київ – +21...+23;
- Ужгород – +24...+26;
- Львів – +23...+25;
- Івано-Франківськ – +23...+25;
- Тернопіль – +23...+25;
- Чернівці – +23...+25;
- Хмельницький – +23...+25;
- Луцьк – +23...+25;
- Рівне – +23...+25;
- Житомир – +22...24;
- Вінниця – +23...+25;
- Одеса – +26...+28;
- Миколаїв – +26...+28
- Херсон – +26...+28
- Сімферополь – +25...+27;
- Кропивницький – +23...+25;
- Черкаси – +23...+25;
- Чернігів – +17...+19;
- Суми – +17...+19;
- Полтава – +21...+23;
- Дніпро – +23...+25;
- Запоріжжя – +25...+27;
- Донецьк – +22...+24;
- Луганськ – +20...+22;
- Харків – +21...+23.