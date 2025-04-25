Україну накриють дощі і грози, а в одному із регіонів буде до -4: прогноз погоди на 26 квітня

Незначна прохолода почне ширитися частиною України у суботу, 26 квітня. У багатьох областях прогнозують опади.

Подекуди буде також гроза. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Укргідрометцентр.

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Погода 26 квітня

26 квітня в Україні буде хмарно з проясненнями.

Значну територію України накриють дощі.

Вночі у західних, північних і Черкаській областях, вдень у південних, східних, Дніпропетровській, Полтавській та Сумській областях і в Карпатах короткочасні дощі, на півдні та південному сході з грозою,

– прогнозують синоптики.

Вітер цього дня буде переважно північний, зі швидкістю 7 – 12 метрів за секунду.

Температура повітря у більшості областей вночі буде 5 – 10 градусів вище нуля, а вдень – 11 – 16. У Карпатах вночі буде від 1 градуса тепла до 4 градусів морозу, а вдень 6 – 11 градусів тепла.

Тепліше буде лише на півдні та сході країни – там вдень стовпчики термометра показуватимуть 19 – 24 градусів вище нуля.

Погода 26 квітня / Карта Укргідрометцентру

Якою буде погода в обласних центрах