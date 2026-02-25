Ожеледиця, мокрий сніг, пориви вітру: прогноз погоди на 26 лютого
По всьому Заходу стовпчики термометрів зупиняться на позначках 0...+2, а також у кількох інших областях. На Півдні буде +2...+4. Загалом амплітуда буде від -12 до +7.
Про це повідомляє Укргідрометцентр. Також є декілька попереджень від синоптиків.
Який прогноз погоди в Україні на 26 лютого?
Синоптики прогнозують хмарну погоду.
На сході та південному сході країни мокрий сніг та дощ, місцями налипання мокрого снігу, вночі в Карпатах невеликий сніг, на решті території без опадів.
Вночі та вранці в Україні, крім півдня і Закарпаття, на дорогах ожеледиця. Вітер переважно північний, 5 – 10 метрів на секунду, вдень у південних областях місцями пориви 15 – 18 метрів на секунду.
Температура протягом доби від -2 до +3. Вночі у західних, північних та більшості центральних областей -1...-6, в Карпатах -7...-12, вдень на Закарпатті та в Криму +1...+6.
Є кілька попереджень
26 лютого вночі та вранці на дорогах країни, крім півдня і Закарпаття, ожеледиця. Через це оголошено І рівень небезпечності (жовтий).
Погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту.
Будуть і небезпечні гідрологічні явища. Через них теж оголошено І рівень небезпеки (жовтий).
26 лютого – 2 березня на річках суббасейну Прип'яті очікується подальше підвищення рівнів води на 0,2-0,7 метра над рівнями на 08 годину 25 лютого. Місцями можливий початковий вихід води на заплаву. На річках відбуватиметься подальше послаблення та руйнування льодових явищ, місцями льодохід,
– повідомили в Укргідрометцентрі.
Яку погоду прогнозують у Києві?
Хмарно. Без опадів. Вночі та вранці на дорогах ожеледиця. Вітер північний, 5 – 10 метрів на секунду.
Температура по області вночі -1...-6, вдень від -2 до +3. У Києві вночі -3...-5, вдень близько нуля.
Погода в обласних центрах
- Київ -1...+1
- Ужгород +5...+7
- Львів 0...+2
- Івано-Франківськ 0...+2
- Тернопіль 0...+2
- Чернівці 0...+2
- Хмельницький 0...+2
- Луцьк 0...+2
- Рівне 0...+2
- Житомир 0...+2
- Вінниця 0...+2
- Одеса +2...+4
- Миколаїв +2...+4
- Херсон +2...+4
- Сімферополь +3...+5
- Кропивницький 0...+2
- Черкаси 0...+2
- Чернігів 0...+2
- Суми 0...+2
- Полтава 0...+2
- Дніпро 0...+2
- Запоріжжя +2...+4
- Донецьк +1...+3
- Луганськ 0...+2
- Харків 0...+2
Наприкінці тижня синоптики обіцяють потепління.