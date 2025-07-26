Україну накриють дощі та грози: синоптики пояснили, в яких областях вируватиме негода
- 27 липня в Україні очікуються дощі та грози, особливо у західних областях, Вінницькій, Житомирській, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Одеській та Миколаївській областях.
- У Львівській, Рівненській, Вінницькій, Тернопільській, Хмельницькій, Волинській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях оголошено підвищений рівень небезпеки через значні дощі, грози, град та шквали вітру.
- Температура повітря в цих регіонах коливатиметься від +16…+31 градусів вдень та +17…+22 градусів вночі.
- Вітер очікується північно-східний, на заході з переходом на південний, швидкість до 20 метрів за секунду.
У західній частині України в неділю, 27 липня, очікуються місцями значні дощі та грози. Загалом у цей день буде хмарно з проясненнями.
Інформацію про погоду в різних областях України зібрав 24 Канал із посиланням на Укргідрометцентр та обласні регіональні центри.
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Де очікувати негоду 27 липня?
Синоптики пояснили, що в неділю в Україні буде хмарно з проясненнями. Відомо, що у західних, Вінницькій, вдень і у Житомирській, місцями в Київській, Черкаській, Кіровоградській, Одеській та Миколаївській областях помірні, на заході країни місцями значні дощі, грози, вдень в окремих районах град та шквали до 20 метрів за секунду; на решті території без опадів.
Погода в Україні на 27 липня / Фото Укргідрометцентр
Вітер очікується північно-східний, на заході вдень з переходом на південний, 7 – 12 метрів за секунду. Негода може вирувати в цих областях:
- У Львівській області очікуються грози, місцями значні дощі, град, шквали 15 – 20 метрів за секунду. У Львові також грози, вранці та вдень значний дощ, град, шквали вітру. Оголошено підвищений рівень небезпечності.
- У Рівненській області впродовж доби очікуються грози, місцями шквали до 20 метрів за секунду. Вдень значний дощ, місцями град. Також оголошено перший (жовтий) рівень небезпечності.
- У Вінницькій області 27 липня може бути гроза, вдень місцями град до 19 міліметрів та шквали вітру. У Вінниці також гроза, вдень град та шквали вітру. Оголошено підвищений рівень небезпечності. В області температура вночі +16…+21, вдень +26…+31.
- У Тернопільській області можуть бути короткочасні дощі, вдень місцями значні дощі, подекуди град і грози. У регіоні оголосили перший (жовтий) рівень небезпечності.
- По території Київської області та міста вночі без опадів, а вдень місцями короткочасний дощ. Вітер північно-східний до 12 метрів за секунду. Температура вночі +17…+22, вдень +25…+30; у Києві вночі +20…+22, вдень +27…+29.
- У Хмельницькій області грози, вдень шквал до 20 метрів за секунду. Оголошено підвищений рівень небезпечності.
- У Луцьку може бути помірний дощ, гроза. Вітер південно-східний до 12 метрів за секунду. У Волинській області помірний, місцями значний дощ, грози, вдень подекуди град. Уночі та вранці місцями слабкий туман.
- В Івано-Франківській області та в місті протягом доби грози, вдень пориви південного вітру до 20 метрів за секунду.
- У Чернівецькій області очікується гроза та шквалисте посилення вітру. У другій половині дня 27 липня значний дощ. Оголошено перший (жовтий) рівень небезпечності.