Знову сніжитиме по всій Україні, подекуди дощ: якою буде погода 27 листопада

У понеділок, 27 листопада, у більшість областей України знову прийдуть сильні сніги. Місцями виникатимуть хуртовини, снігові замети, потужні пориви вітру.

Менш апокаліптичною погода буде у західних областях – там завтра часом невеликий сніг та поривчастий вітер. Синоптики радять українцям закріпити все, що хоч якось може злетіти чи зірватися, бути обережними, особливо під білбордами, великими деревами.

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Погода в Україні

Українцям 27 листопада варто розраховувати на помірний сніг по всій території країни. Він посилиться вночі у більшості північних і центральних областей – можливий значний, місцями сильний сніг, снігові замети, хуртовини.

У південно-східній частині України прогнозується мокрий сніг з дощем, місцями ожеледь. У західних регіонах вдень і в більшості південних областей невеликий сніг. Синоптики також попереджають, що на дорогах країни виникне ожеледиця.

Пориви вітру місцями сягатимуть 17 – 22 метрів за секунду, вночі та вранці, крім західних, Житомирської, Вінницької та Сумської областей дорівнюватимуть 25 – 30 метрів за секунду. Температура вночі та вдень 1 – 9 градусів морозу. У південних, східних регіонах та Дніпропетровській області впродовж доби від 4 градусів морозу до 2 градусів тепла, в Криму до 6 градусів тепла.

Київ та сніг

У ДСНС попереджають, що 27 листопада пориви північно-західного вітру сягатимуть 17 – 22 метрів за секунду, можливі, хуртовини (І рівень небезпечності, жовтий). Вночі та вранці пориви дорівнюватимуть 25 метрів за секунду (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий).

Вночі значний, у східних районах сильний сніг, снігові замети. На дорогах ожеледиця. (І рівень небезпечності, жовтий).

Температура в обласних центрах

Київ -4…-2

Ужгород 0…-2

Львів -3…-1

Івано-Франківськ -3…-1

Тернопіль -3…-1

Чернівці 0…-2

Хмельницький -3…-1

Луцьк -3…-1

Рівне -3…-1

Житомир -4…-2

Вінниця -1…+1

Одеса 0…-2

Миколаїв 0…-2

Херсон 0…-2

Сімферополь +3…+5

Кропивницький -3…-1

Черкаси -4…-2

Чернігів -4…-2

Суми -4…-2

Полтава -4…-2

Дніпро -4…-2

Запоріжжя -1…+1

Донецьк 0...-2

Луганськ 0…+2

Харків -1…+1

Погода в Україні 27 листопада / Карта Укргідрометцентру