Грози, град та шквали: прогноз погоди на 28 червня

Погода в Україні в суботу, 28 червня, буде хмарною з проясненнями. У деяких регіонах синоптики вкотре прогнозують значні дощі та грози.

Окрім цього, очікуються сильні пориви вітру і град. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Якою буде погода в Україні

За даними синоптиків, 28 червня в Україні будуть короткочасні дощі. Вдень у південних, східних, більшості центральних, Чернігівській та Сумській областях можливі грози, а на сході та південному сході країни місцями очікуються значні дощі, град і шквали до 15 – 20 метрів за секунду.

Водночас вночі у східних, вдень у західних областях погода буде без опадів. Вітер впродовж дня буде північно-західним зі швидкістю до 7 – 12 метрів за секунду. Натомість вдень у західних, Житомирській та Вінницькій областях можливі пориви до 15 – 18 метрів за секунду.

Температура повітря вночі коливатиметься від +13 до +18 градусів тепла. Тоді як вдень стовпчики термометрів показуватимуть до +19 – +24 градусів тепла, на півдні та сході країни – до +28 градусів тепла.

Якою буде погода в обласних центрах

Київ +21...+23;

Ужгород +23...+25;

Львів +21...+23;

Івано-Франківськ +21...+23;

Тернопіль +20...+22;

Чернівці +21...+23;

Хмельницький +20...+22;

Луцьк +21...+23;

Рівне +21...+23;

Житомир +21...+23;

Вінниця +22...+24;

Одеса +25...+27;

Миколаїв +26...+28;

Херсон +27...+29;

Сімферополь +25...+27;

Кропивницький +22...+24;

Черкаси +22...+24;

Чернігів +20...+22;

Суми +20...+22;

Полтава +21...+23;

Дніпро +23...+25;

Запоріжжя +27...+29;

Донецьк +24...+26;

Луганськ +23...+25;

Харків +24...+26.



Прогноз погоди на 28 червня / Скриншот карти Укргідрометцентру