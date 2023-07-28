Дощі, грози й штормове попередження: якою буде погода 28 липня
Джерело:Укргідрометцентр
У п'ятницю, 28 липня, в Україні очікується дощова погода у більшості регіонів. Без опадів буде лише на Заході та Півночі.
Крім того, синоптики попереджають про погіршення погодних умов. У частині регіонів оголосили штормове попередження.
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Прогноз погоди на 28 липня
Україну знову накриють дощі з грозами та шквальним вітром. Без опадів буде лише у західних та північних регіонах. В інших областях – очікуються значні опади.
Втім, дощі не принесуть значного похолодання. На Заході, де буде сухо, прогнозують від +21 до +24 градусів тепла удень. Схожа температура буде й у північних та центральних областях – +20…+24 градуси. На Сході країни буде трохи спекотніше – там місцями температура повітря становитиме +26 градусів. Найспекотніше буде на Півдні – стовпчики термометрів можуть піднятися до +27 градусів, а місцями – й до +30.
Вітер у п'ятницю, 28 липня, буде північно-західний, близько 7 – 12 метрів за секунду.
Якою буде погода в обласних центрах
- Київ – +22...+24;
- Ужгород – +21...+23;
- Львів – +21...+23;
- Івано-Франківськ – +22...+24;
- Тернопіль – +22...+24;
- Чернівці – +22...+24;
- Хмельницький – +22...+24;
- Луцьк – +21...+23;
- Рівне – +22...+24;
- Житомир – +22...+24;
- Вінниця – +22...+24;
- Одеса – +25...+27;
- Миколаїв – +23...+25;
- Херсон – +21...+23;
- Сімферополь – +22...+24;
- Кропивницький – +22...+24;
- Черкаси – +22...+24;
- Чернігів – +22...+24;
- Суми – +20...+22;
- Полтава – +19...+21;
- Дніпро – +19...+21;
- Запоріжжя – +20...+22;
- Донецьк – +22...+24;
- Луганськ – +24…+26;
- Харків – +23...+25.
Прогноз погоди на 28 липня / Карта Укргідрометцентру
В частині областей оголосили штормове попередження
Синоптики попереджають, що у більшості областей, де очікуються опади – I рівень небезпеки. Так, в Україні, окрім західних, Житомирської, Київської
та Вінницької областей – грози, місцями шквали 15 – 20 метрів за секунду. У Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Полтавській, Харківській, Сумській областях очікуються значні дощі.
Через погіршення погодних умов у цих регіонах оголосили штормове попередження.
Небезпечні метеорологічні явища 28 липня / Карта Укргідрометцентру