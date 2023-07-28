Дощі, грози й штормове попередження: якою буде погода 28 липня

У п'ятницю, 28 липня, в Україні очікується дощова погода у більшості регіонів. Без опадів буде лише на Заході та Півночі.

Крім того, синоптики попереджають про погіршення погодних умов. У частині регіонів оголосили штормове попередження.

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Прогноз погоди на 28 липня

Україну знову накриють дощі з грозами та шквальним вітром. Без опадів буде лише у західних та північних регіонах. В інших областях – очікуються значні опади.

Втім, дощі не принесуть значного похолодання. На Заході, де буде сухо, прогнозують від +21 до +24 градусів тепла удень. Схожа температура буде й у північних та центральних областях – +20…+24 градуси. На Сході країни буде трохи спекотніше – там місцями температура повітря становитиме +26 градусів. Найспекотніше буде на Півдні – стовпчики термометрів можуть піднятися до +27 градусів, а місцями – й до +30.

Вітер у п'ятницю, 28 липня, буде північно-західний, близько 7 – 12 метрів за секунду.

Якою буде погода в обласних центрах

Київ – +22...+24;

Ужгород – +21...+23;

Львів – +21...+23;

Івано-Франківськ – +22...+24;

Тернопіль – +22...+24;

Чернівці – +22...+24;

Хмельницький – +22...+24;

Луцьк – +21...+23;

Рівне – +22...+24;

Житомир – +22...+24;

Вінниця – +22...+24;

Одеса – +25...+27;

Миколаїв – +23...+25;

Херсон – +21...+23;

Сімферополь – +22...+24;

Кропивницький – +22...+24;

Черкаси – +22...+24;

Чернігів – +22...+24;

Суми – +20...+22;

Полтава – +19...+21;

Дніпро – +19...+21;

Запоріжжя – +20...+22;

Донецьк – +22...+24;

Луганськ – +24…+26;

Харків – +23...+25.



Прогноз погоди на 28 липня / Карта Укргідрометцентру

В частині областей оголосили штормове попередження

Синоптики попереджають, що у більшості областей, де очікуються опади – I рівень небезпеки. Так, в Україні, окрім західних, Житомирської, Київської

та Вінницької областей – грози, місцями шквали 15 – 20 метрів за секунду. У Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Полтавській, Харківській, Сумській областях очікуються значні дощі.

Через погіршення погодних умов у цих регіонах оголосили штормове попередження.



Небезпечні метеорологічні явища 28 липня / Карта Укргідрометцентру