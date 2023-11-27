Незначне потепління, місцями мокрий сніг: прогноз погоди в Україні на 28 листопада
Джерело:Укргідрометцентр
Прогноз погоди в Україні у вівторок, 28 листопада, порадує українців незначним потеплінням. У кількох регіонах можливі опади у вигляді мокрого снігу чи дощу.
Однак у більшості регіонів не буде значних опадів, а також може місцями визирнути сонечко. Тому цей день можна присвятити для прогулянки на свіжому повітрі з запашною кавою.
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Якою буде погода в Україні 28 листопада
У більшості областей України цього дня не будуть жодних опадів, тож можна насолодитися ласкавим сонцем, яке часом будуть закривати хмари. Крім того, зникнуть і значні пориви вітрів, а його швидкість сягатиме від 5 до 10 метрів на секунду.
Опади очікують лише на Заході України. Так, там прогнозують мокрий сніг, тому радимо не виходити з дому без парасольки чи теплої куртки. Температура там сягатиме від -1 до +4 градусів. Опадів цього разу не буде на Хмельниччині та Буковині.
У північних областях буде мінлива хмарність з проясненнями. Температура там буде від -3 до +5 градусів. Найхолодніше буде у Чернігівській та Сумській областях.
У центрі та на Сході України також не прогнозують дощів. Температура сягатиме від -1 до +7 градусів в залежності від регіону.
Найтепліше цього разу буде на Півдні України. Температура там підніметься від +5 до комфортних +10 градусів. У більшості південних областей опадів також не прогнозують, однак під вечір дощ може піти у Миколаєві.
Температура в обласних центрах України
Київ – 0...-2
Ужгород – +2...+4
Львів – -1...+1
Івано-Франківськ – 0...+2
Тернопіль – -1...+1
Чернівці – 0...+2
Хмельницький – 0…+2
Луцьк – -1...+1
Рівне – -1...+1
Житомир – 0...-2
Вінниця – 0...+2
Одеса – +8...+10
Миколаїв – +5...+7
Херсон – +6...+8
Сімферополь – +8...+10
Кропивницький – 0...+2
Черкаси – -1...+1
Чернігів – -5...-3
Суми – -5...-3
Полтава – -3...-1
Дніпро – +2...+4
Запоріжжя – +5...+7
Донецьк – 0...+2
Луганськ – -1...+1
Харків – 0...-2
Прогноз погоди в Україні 28 листопада / Карта Укргідрометцентру