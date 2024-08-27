Ще більше спекотно: якою буде погода в Україні 28 серпня

Погода у середу, 28 серпня, буде переважно без дощів, за винятком деяких регіонів. Водночас спека все ще не покидатиме Україну.

Жителям яких регіонів варто прихопити з собою парасольку, а яким – сонцезахисний крем, розповідає 24 Канал.

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Погода в Україні

Синоптики прогнозують 28 серпня мінливу хмарність. У південній частині, Дніпропетровській та Кіровоградській областях короткочасний дощ, місцями гроза, однак на решті території опадів не прогнозується. Вітер північно-східний, східний, 7 – 12 метрів за секунду.

Температура вночі не перевищуватиме +18...+23, у західних та північних областях буде дещо прохолодніше – +15...+20. Вдень же позначки термометра показуватимуть +29…+34, на узбережжі морів буде +26...+31.

Погода в обласних центрах

Київ +29...+31

Ужгород +31...+33

Львів +29...+31

Івано-Франківськ +30...+32

Тернопіль +31...+33

Чернівці +29...+31

Хмельницький +31...+33

Луцьк +29...+31

Рівне +31...+33

Житомир +30...+32

Вінниця +31...+33

Одеса +27...+29

Миколаїв +31...+33

Херсон +30...+32

Сімферополь +27...+29

Кропивницький +29...+31

Черкаси +29...+31

Чернігів +31...+33

Суми +30...+32

Полтава +31...+33

Дніпро +31...+33

Запоріжжя +31...+33

Донецьк +32...+34

Луганськ +31...+33

Харків +31...+33

Прогноз погоди в Україні на 27 серпня / Укргідрометцентр