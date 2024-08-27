Ще більше спекотно: якою буде погода в Україні 28 серпня
Джерело:Укргідрометцентр
Погода у середу, 28 серпня, буде переважно без дощів, за винятком деяких регіонів. Водночас спека все ще не покидатиме Україну.
Жителям яких регіонів варто прихопити з собою парасольку, а яким – сонцезахисний крем, розповідає 24 Канал.
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Погода в Україні
Синоптики прогнозують 28 серпня мінливу хмарність. У південній частині, Дніпропетровській та Кіровоградській областях короткочасний дощ, місцями гроза, однак на решті території опадів не прогнозується. Вітер північно-східний, східний, 7 – 12 метрів за секунду.
Температура вночі не перевищуватиме +18...+23, у західних та північних областях буде дещо прохолодніше – +15...+20. Вдень же позначки термометра показуватимуть +29…+34, на узбережжі морів буде +26...+31.
Погода в обласних центрах
- Київ +29...+31
- Ужгород +31...+33
- Львів +29...+31
- Івано-Франківськ +30...+32
- Тернопіль +31...+33
- Чернівці +29...+31
- Хмельницький +31...+33
- Луцьк +29...+31
- Рівне +31...+33
- Житомир +30...+32
- Вінниця +31...+33
- Одеса +27...+29
- Миколаїв +31...+33
- Херсон +30...+32
- Сімферополь +27...+29
- Кропивницький +29...+31
- Черкаси +29...+31
- Чернігів +31...+33
- Суми +30...+32
- Полтава +31...+33
- Дніпро +31...+33
- Запоріжжя +31...+33
- Донецьк +32...+34
- Луганськ +31...+33
- Харків +31...+33
Прогноз погоди в Україні на 27 серпня / Укргідрометцентр