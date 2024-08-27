Ще більше спекотно: якою буде погода в Україні 28 серпня

27 серпня 2024, 17:48
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Автор: Дмитро Усик

Джерело:

Укргідрометцентр

Погода у середу, 28 серпня, буде переважно без дощів, за винятком деяких регіонів. Водночас спека все ще не покидатиме Україну.

Жителям яких регіонів варто прихопити з собою парасольку, а яким – сонцезахисний крем, розповідає 24 Канал.

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Погода в Україні

Синоптики прогнозують 28 серпня мінливу хмарність. У південній частині, Дніпропетровській та Кіровоградській областях короткочасний дощ, місцями гроза, однак на решті території опадів не прогнозується. Вітер північно-східний, східний, 7 – 12 метрів за секунду.

Температура вночі не перевищуватиме +18...+23, у західних та північних областях буде дещо прохолодніше – +15...+20. Вдень же позначки термометра показуватимуть +29…+34, на узбережжі морів буде +26...+31.

Погода в обласних центрах

  • Київ +29...+31
  • Ужгород +31...+33
  • Львів +29...+31
  • Івано-Франківськ +30...+32
  • Тернопіль +31...+33
  • Чернівці +29...+31
  • Хмельницький +31...+33
  • Луцьк +29...+31
  • Рівне +31...+33
  • Житомир +30...+32
  • Вінниця +31...+33
  • Одеса +27...+29
  • Миколаїв +31...+33
  • Херсон +30...+32
  • Сімферополь +27...+29
  • Кропивницький +29...+31
  • Черкаси +29...+31
  • Чернігів +31...+33
  • Суми +30...+32
  • Полтава +31...+33
  • Дніпро +31...+33
  • Запоріжжя +31...+33
  • Донецьк +32...+34
  • Луганськ +31...+33
  • Харків +31...+33

Прогноз погоди в Україні на 27 серпня / Укргідрометцентр