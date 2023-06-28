Дощі з грозами продовжуються: прогноз погоди на 29 червня
Джерело:Укргідрометцентр
Погода в Україні у четвер, 29 червня, знову буде дощовою. Майже на всій території країни синоптики прогнозують опади, проте температура повітря буде майже ідеальною та комфортною.
Червневі дощі з грозами продовжують накривати Україну. Майже у кожному куточку країни буде хмарно з проясненнями, лише на Півдні синоптики обіцяють більш сонячну погоду.
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Дощі не припиняються
Хоча дощитиме знову майже на всій території країни, проте опади будуть не такими рясними. За прогнозами, Україну накриють короткочасні дощі, місцями – з грозами. Щоправда, у південних областях опадів очікується менше, а на Одещині – й зовсім без дощу.
Разом з тим, температура повітря буде майже ідеальною – стовпчики термометрів не підіймуться вище +25 градусів. Загалом, на Заході та у Центрі очікується від +20 до +23 градусів тепла. Дещо прохолодніше буде на Півночі, де вдень температура повітря опуститься до +18...+21 градусів. На Сході ситуація буде схожа – там стовпчики термометрів покажуть від +19 до +22 градусів. Спекотніше буде 29 червня на Півдні, де температура повітря сягатиме від +21 до +25 градусів.
Заспокоїться дещо і вітер – поривів 29 червня не прогнозують. На всій території країни він буде західним від 7 до 12 метрів за секунду.
Температура в обласних центрах України
- Київ – +19...+21;
- Ужгород – +22...+24;
- Львів – +20...+22;
- Івано-Франківськ – +20...+22;
- Тернопіль – +19...+21;
- Чернівці – +20...+22;
- Хмельницький – +19...+21;
- Луцьк – +20...+22;
- Рівне – +20...+22;
- Житомир – +20...+22;
- Вінниця – +20...+22;
- Одеса – +23...+25;
- Миколаїв – +21...+23;
- Херсон – +21...+23;
- Сімферополь – +21...+23;
- Кропивницький – +21...+23;
- Черкаси – +19...+21;
- Чернігів – +19...+21;
- Суми – +18...+20;
- Полтава – +21...+23;
- Дніпро – +21...+23;
- Запоріжжя – +20...+22;
- Донецьк – +19...+21;
- Луганськ – +19...+21;
- Харків – +20...+22.