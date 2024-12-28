Туман не минає вже кілька діб: прогноз погоди в Україні на 29 грудня
У неділю, 29 грудня, в окремих областях України все ще зберігатиметься туманна погода. Температура вдень переважно або триматиметься на рівні 0, або буде "плюсовою".
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на дані Укргідрометцентру.
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Якою буде погода в Україні 29 грудня
Синоптики прогнозують 29 грудня хмарну погоду, хоча істотних опадів не прогнозують. У західних, північних та центральних областях вночі та вранці туман, слабка ожеледь. На дорогах західних областей подекуди ожеледиця.
Вітер змінних напрямків, він сягатиме від 3 до 8 метрів за секунду.
Очікується, що температура вночі та вдень сягатиме від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла. Вночі буде дещо прохолодніше: 2 – 7 градусів морозу. Вдень на крайньому півдні 1 – 6 градусів тепла.
Зверніть увагу! Вночі та вранці 29 грудня у західних, північних та центральних областях туман, видимість 200 – 500 метрів. Оголошено І рівень небезпечності, жовтий.
Де буде погіршення метеорологічних умов / фото Укргідрометцентру
Яка буде температура по містах
- Київ 0...+2,
- Ужгород +1...+3,
- Львів +1...+3,
- Івано-Франківськ +1...+3,
- Тернопіль +1...+3,
- Чернівці +1...+3,
- Хмельницький +1...+3,
- Луцьк +1...+3,
- Рівне +1...+3,
- Житомир 0...+2,
- Вінниця +1...+3,
- Одеса +2...+4,
- Миколаїв +2...+4,
- Херсон +2...+4,
- Сімферополь +3...+5,
- Кропивницький +1...+3,
- Черкаси +1...+3,
- Чернігів -1...+1,
- Суми 0...+2,
- Полтава +1...+3,
- Дніпро +1...+3,
- Запоріжжя +1...+3,
- Донецьк 0…+2,
- Луганськ 0…+2,
- Харків 0...+2.
Прогноз погоди на 29 грудня 2024 року / фото Укргідрометцентр