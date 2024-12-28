Туман не минає вже кілька діб: прогноз погоди в Україні на 29 грудня

У неділю, 29 грудня, в окремих областях України все ще зберігатиметься туманна погода. Температура вдень переважно або триматиметься на рівні 0, або буде "плюсовою".

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на дані Укргідрометцентру.

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Якою буде погода в Україні 29 грудня

Синоптики прогнозують 29 грудня хмарну погоду, хоча істотних опадів не прогнозують. У західних, північних та центральних областях вночі та вранці туман, слабка ожеледь. На дорогах західних областей подекуди ожеледиця.

Вітер змінних напрямків, він сягатиме від 3 до 8 метрів за секунду.

Очікується, що температура вночі та вдень сягатиме від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла. Вночі буде дещо прохолодніше: 2 – 7 градусів морозу. Вдень на крайньому півдні 1 – 6 градусів тепла.

Зверніть увагу! Вночі та вранці 29 грудня у західних, північних та центральних областях туман, видимість 200 – 500 метрів. Оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

Де буде погіршення метеорологічних умов / фото Укргідрометцентру

Яка буде температура по містах

Київ 0...+2,

Ужгород +1...+3,

Львів +1...+3,

Івано-Франківськ +1...+3,

Тернопіль +1...+3,

Чернівці +1...+3,

Хмельницький +1...+3,

Луцьк +1...+3,

Рівне +1...+3,

Житомир 0...+2,

Вінниця +1...+3,

Одеса +2...+4,

Миколаїв +2...+4,

Херсон +2...+4,

Сімферополь +3...+5,

Кропивницький +1...+3,

Черкаси +1...+3,

Чернігів -1...+1,

Суми 0...+2,

Полтава +1...+3,

Дніпро +1...+3,

Запоріжжя +1...+3,

Донецьк 0…+2,

Луганськ 0…+2,

Харків 0...+2.

Прогноз погоди на 29 грудня 2024 року / фото Укргідрометцентр