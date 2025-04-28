Спекотно, проте досі з заморозками вночі: прогноз погоди в Україні на 29 квітня
- 29 квітня в Україні температура сягне +16...+21 градусів вдень, вночі можливі заморозки 0...-5.
- По всій країні очікується мінлива хмарність без опадів, крім Чернігівщини та Сумщини, де можливий короткочасний дощ.
- В Україні (крім Криму, Львівської, Івано-Франківської та Закарпатської областей) оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
У вівторок, 29 квітня, у більшості регіонів України температура сягне +20 градусів. Однак синоптики поспішають попередити про значні заморозки вночі по всій країні.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
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Якою буде погода в Україні
Синоптики прогнозують, що 29 квітня по всій країні буде мінлива хмарність. Без опадів, лише на Чернігівщині та Сумщині вдень місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер південно-західний, західний, 5 – 10 метрів за секунду.
Температура вночі опуститься до +1...+6 тепла, на поверхні ґрунту очікуються заморозки 0...-5, у східних областях заморозки і в повітрі 0...-3. Повітря вдень прогріється до +16...+21, на сході та південному сході країни буде дещо прохолодніше – +12...+17.
29 квітня – 01 травня в Україні (крім Криму, Львівської, Івано-Франківської та Закарпатської областей) надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Де оголошена пожежна небезпека / фото Укргідрометцентр
Якою буде температура в обласних центрах
- Київ +18...+20;
- Ужгород +20...+22;
- Львів +19...+21;
- Івано-Франківськ +20...+22;
- Тернопіль +19...+21;
- Чернівці +20...+22;
- Хмельницький +19...+21;
- Луцьк +18...+20;
- Рівне +18...+20;
- Житомир +18...+20;
- Вінниця +19...+21;
- Одеса +17...+19;
- Миколаїв +17...+19;
- Херсон +16...+18;
- Сімферополь +13...+15;
- Кропивницький +18...+20;
- Черкаси +18...+20;
- Чернігів +17...+19;
- Суми +16...+18;
- Полтава +17...+19;
- Дніпро +15...+17;
- Запоріжжя +15...+17;
- Донецьк +15...+17;
- Луганськ +15...+17;
- Харків +15...+17.
Прогноз погоди на 29 квітня / Карта Укргідрометцентру