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24 Канал Новини України Спекотно, проте досі з заморозками вночі: прогноз погоди в Україні на 29 квітня
28 квітня, 16:16
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Спекотно, проте досі з заморозками вночі: прогноз погоди в Україні на 29 квітня

Дмитро Усик
Основні тези
  • 29 квітня в Україні температура сягне +16...+21 градусів вдень, вночі можливі заморозки 0...-5.
  • По всій країні очікується мінлива хмарність без опадів, крім Чернігівщини та Сумщини, де можливий короткочасний дощ.
  • В Україні (крім Криму, Львівської, Івано-Франківської та Закарпатської областей) оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

У вівторок, 29 квітня, у більшості регіонів України температура сягне +20 градусів. Однак синоптики поспішають попередити про значні заморозки вночі по всій країні.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Якою буде погода в Україні

Синоптики прогнозують, що 29 квітня по всій країні буде мінлива хмарність. Без опадів, лише на Чернігівщині та Сумщині вдень місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер південно-західний, західний, 5 – 10 метрів за секунду.

Температура вночі опуститься до +1...+6 тепла, на поверхні ґрунту очікуються заморозки 0...-5, у східних областях заморозки і в повітрі 0...-3. Повітря вдень прогріється до +16...+21, на сході та південному сході країни буде дещо прохолодніше –  +12...+17.

29 квітня – 01 травня в Україні (крім Криму, Львівської, Івано-Франківської та Закарпатської областей) надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Де оголошена пожежна небезпека / фото Укргідрометцентр

Якою буде температура в обласних центрах

  • Київ +18...+20;
  • Ужгород +20...+22;
  • Львів +19...+21;
  • Івано-Франківськ +20...+22;
  • Тернопіль +19...+21;
  • Чернівці +20...+22;
  • Хмельницький +19...+21;
  • Луцьк +18...+20;
  • Рівне +18...+20;
  • Житомир +18...+20;
  • Вінниця +19...+21;
  • Одеса +17...+19;
  • Миколаїв +17...+19;
  • Херсон +16...+18;
  • Сімферополь +13...+15;
  • Кропивницький +18...+20;
  • Черкаси +18...+20;
  • Чернігів +17...+19;
  • Суми +16...+18;
  • Полтава +17...+19;
  • Дніпро +15...+17;
  • Запоріжжя +15...+17;
  • Донецьк +15...+17;
  • Луганськ +15...+17;
  • Харків +15...+17.

Прогноз погоди на 29 квітня / Карта Укргідрометцентру